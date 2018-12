Deutsche Umwelthilfe prüft klagen gegen Nürnberg und Würzburg

Derzeit werde eine Klage gegen Nürnberg und Würzburg noch geprüft, teilte die Deutsche Umwelthilfe mit. Allerdings hoffe man stets, dass es vor einer Klageeinreichung andere Lösungswege gebe, erklärte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch auf der Jahrespressekonferenz der Organisation in Berlin.

Klage als letztes Mittel

Die Klagen, die dann letztlich zu Dieselfahrverboten führten, seien immer nur die letzte Lösung. Als konkrete Alternativen zu den allgemeinen Fahrverboten nannte Resch die Einführung einer City-Maut oder die jeweilige Innenstadt für Nichtbewohner dicht zu machen. Auch die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in den Innenstädten könne eine mögliche Lösung sein.

Aushebelung des Rechtsstaats

Scharfe Kritik übte Resch am Rechtsstaatsverständnis der Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen und Bayern: "Wir fordern Laschet und Söder auf, auf den Boden von Recht und Gesetz zurückzukehren", sagte Resch an die Adresse der beiden Ministerpräsidenten. Die Bayerischen Staatsregierung weigert sich bislang, das bereits seit 2014 rechtskräftige Urteil für "Saubere Luft" in München umzusetzen und Diesel-Fahrverbote in den Luftreinhalteplan aufzunehmen.

Empörung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wirft Söder daher evidente Amtspflichtverletzungen, eine gezielte Missachtung des Gerichts sowie die Bedrohung des Fortbestands des Rechtsstaats vor. Der Verwaltungsgerichtshof hat deswegen entschieden, dass der Europäische Gerichtshof über die Zulässigkeit einer Zwangshaft für Amtsträger entscheiden soll, die für den Luftreinhalteplan München verantwortlich sind.

Schwierige Zusammenarbeit

DUH-Geschäftsführer Resch kritisiert zudem die mangelnde Kooperationsbereitschaft der bayerischen Behörden. So sei die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise erst an Messwerte gekommen, nachdem sie mit einer Klage gedroht hatte.