Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert Schloss Mespelbrunn

Mit den 30.000 Euro, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) stellt, sollen die Haube des Bergfrieds, der Kapellenturms und der hintere Turms am Schloss Mespelbrunn instand gesetzt werden. Das teilt die Stiftung in einer Pressemitteilung mit. Das Wasserschloss in der Spessart-Gemeinde Mespelbrunn zwischen Aschaffenburg und Würzburg gehöre nunmehr zu den über 460 Objekten, die die DSD bisher allein in Bayern fördern konnte.

Filmkulisse in den 1950er Jahren

Das Anwesen ist seit dem frühen 15. Jahrhundert im Besitz der Familie Echter von Mespelbrunn und konnte dank seiner versteckten Lage alle Kriege unbeschadet überstehen. Der Nordflügel steht Besuchern für Besichtigungen offen, die gräfliche Familie bewohnt den Südflügel des Hauses. Mit dem Film "Das Wirtshaus im Spessart" in den 1950er Jahren mit Liselotte Pulver und Carlos Thompson erlangte das Wasserschloss weltweit Bekanntheit.