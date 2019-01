Deutsche Slalom-Hoffnung: Christina Geiger startet durch

Christina Geiger blickt auf erfolgreiche Wochen zurück: Platz 7 beim Neujahrsslalom in Oslo, Platz 5 in Zagreb, Platz 6 beim Nachtslalom in Flachau. Und der Winter ist noch nicht zu Ende: Als nächstes steht der Weltcup in Maribor an und im Februar dann die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Schweden.

Kässpatzen und Training

Aber jetzt hat die 28-jährige Oberstdorferin gerade Pause. Die nutzt sie, um zuhause bei ihren Eltern Kraft zu tanken und sich von der Mutter auch mal das Lieblingsessen kochen zu lassen: Allgäuer Kässpatzen. Und auch die Vorbereitung kommt nicht zu kurz: Krafttraining im Oberstorfer Leistungszentrum und Skifahren auf den Pisten in ihres Lieblings-Skigebiets am am Höllwies-Lift stehen auf dem Programm. "Das ist ein ganz kleiner Lift mit zwei supertollen Abfahrten und der ist einfach nicht so bekannt wie das Fellhorn oder das Nebelhorn", verrät sie.

Ewiges Talent mit Verletzungspech

Christina Geiger hat das Glück, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte. Auch, wenn es nicht immer leicht für sie war: Die Juniorenweltmeisterin von 2010 galt als ewiges Talent. In der Vergangenheit hatte sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aber jetzt scheint der Knoten geplatzt zu sein.

Geiger lässt den Ski laufen

Und wieso läuft es bei Christina Geiger gerade so gut? Sie versucht, ihre Zurückhaltung abzulegen. "Einfach den Ski laufen lassen. Bei mir ist oft das Problem, dass ich zu viel bremse. Dass ich mir denke: Ich muss irgendwie ins Ziel kommen." Diese Gedanken verbannt Geiger aus dem Kopf. Der Erfolg gibt ihr Recht.