Deutsche Nationalmannschaft im Fliesenlegen trainiert für WM

Wer Weltmeisterschaft hört oder liest, denkt in der Regel an Sportarten wie Fußball, Basketball oder Tennis. Doch tatsächlich gibt es auch eine WM für Handwerksberufe. Und: Die Titelverteidiger im Fliesenlegen kommen aus Deutschland.

Bei der letzten WM in Kasan in Russland 2019 holte Janis Gentner Gold. Bei der "World Skills" genannten Weltmeisterschaft in diesem Jahr tritt Yannic Schlachter aus Albbruck in Baden-Württemberg an. Aktuell trainiert der Europameister von 2021 mit der Deutschen Nationalmannschaft in Kleinwallstadt im Landkreis Miltenberg.

Jeder Millimeter zählt

Innerhalb von 22 Stunden müssen die Kandidaten ein vorgegebenes Objekt zunächst bauen und dann fliesen. Die Zeit wird auf drei Tage verteilt. An zwei Tagen haben die Teilnehmer jeweils acht Stunden Zeit, am dritten Tag noch einmal sechs für das Finale. Mörtel, Estrich, Mauersteine und Fliesen stehen bereit – und ein Bauplan, wie das fertige Werk genau aussehen soll. Und dann geht es um jeden Millimeter.

"Die Teilnehmer sind alle gelernte und verdiente Fliesenleger", erklärt der Bundestrainer Tim Welberg. "Jeder kann das in bester Qualität bauen und fliesen. Deshalb schauen die Juroren ganz genau auf jede Kleinigkeit, um den Sieger zu ermitteln", fügt er hinzu. Da werden die Fugen vermessen, die Wasserwaage angelegt und sogar auf kleinste Kratzer auf den einzelnen Fliesen geachtet. "Es geht also nicht nur um gutes Zeitmanagement, sondern auch um sauberes und genaues Arbeiten. Das macht den Unterschied."

Teilnehmer aus der ganzen Welt

Insgesamt 18 Nationen nehmen am Fliesenleger-Wettbewerb bei den "World Skills" teil. Yannic Schlachter ist sich sicher, dass er zu den Favoriten gehört, aber: "Die Österreicher, die Schweizer, aber auch die Chinesen und die Inder sind starke Konkurrenten. Wir wissen, dass die auch sehr viel trainieren."

Leidenschaft: Fliesenlegen

Yannic ist sich über seinen Favoritenstatus bewusst, aber auch über die anstehende Herausforderung. Fliesenlegen liegt in seiner Familie. Und wie er selbst sagt, hat er mit dem Fliesenlegen seinen "Beruf zum Hobby gemacht." So wie manche Menschen den Sport leben, so lebt er sein Handwerk.

Und mit der Aufmerksamkeit rund um seine Teilnahme hoffen er und seine Kollegen auch noch auf einen weiteren Effekt: "Wir hoffen natürlich, dass wir den ein oder anderen jungen Menschen von unserem Beruf und dem Handwerk überzeugen können." Denn Handwerker und deren Auszubildende sind in Deutschland Mangelware.