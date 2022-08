Deutsche Meisterschaften für Modellautos: 120 Fahrer messen sich

In Neustadt bei Coburg finden von Freitag bis Sonntag die Deutschen Meisterschaften für ferngesteuerte Modellautos statt. Im Finale der Tamiya Euro Cup Series treten insgesamt 120 Fahrerinnen und Fahrer aus Deutschland und den Niederlanden in sieben verschiedenen Klassen mit ihren elektrischen Rennautos im Kleinformat an.

Modellautos fahren bis zu 80 Stundenkilometer schnell

Die anspruchsvolle Rennstrecke ist 300 Meter lang und befindet sich auf dem Gelände der Turngemeinde 1855 Neustadt bei Coburg (TGN). An den Start gehen am Wochenende Fahrerinnen und Fahrer, die während der Renn-Saison ausreichend Punkte sammeln konnten, sagte Ronny Klinkel, der Abteilungsleiter Modellsport dem BR. Die Modellautos werden elektrische betrieben und erreichen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

"Gemeinsamer Spaß" steht im Vordergrund

Zuschauer können die Rennen in Neustadt an allen drei Tagen kostenlos besuchen. Zwar würden in Neustadt bei Coburg Deutsche Meister-Titel vergeben, dennoch gehe es auch um den gemeinsamen Spaß am Rennwochenende, so Klinkel.

Modellsportabteilung aus Sonneberg "importiert"

Die Abteilung Modellsport ist erst seit diesem Jahr Teil des Neustadter Vereins. Seinen Ursprung hatte die Modellsportabteilung als eigenständiger Verein im benachbarten Sonneberg in Thüringen. Da ein dort ansässiges Unternehmen mehr Platz benötigte, musste die Rennstrecke abgerissen werden. Da viele Modellsportler aus Neustadt stammten und das Gelände geeignet war, entschied man sich dafür, sich dem oberfränkischen Verein anzuschließen, so Klinkel weiter.