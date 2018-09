Deutsche Meisterschaft im Staplerfahren

Jörg Klößinger aus Petersaurach (Lkr. Ansbach) und Alexander Grischow aus Neustadt an der Aisch gehören zu den besten 75 Staplerfahrerinnen und Staplerfahrern Deutschlands. Nun treten sie am 22. September bei der 14. Deutschen Meisterschaft im Staplerfahren an. Sie setzten sich gegen mehr als 2.000 Teilnehmern durch, die an deutschlandweit 25 Regionalmeisterschaften teilnahmen.

Verschiedene Wettbewerbe

Die Veranstaltung auf dem Aschaffenburger Schlossplatz beginnt bereits heute. In verschiedenen Stapler-Wettbewerben messen sich die Teilnehmer. Los geht es mit dem Firmen-Team-Wettkampf. Hier treten zwanzig bis vierundzwanzig Firmen-Teams gegeneinander im Staplerfahren an. Am Freitag messen sich die besten Staplerfahrerinnen und -fahrer weltweit beim "International Championship". Und am Samstag werden schließlich der Deutsche Meister im Staplerfahrern und die Deutsche Meisterin im Staplerfahren gesucht.

Rund 15.000 Besucher erwartet

Neben der geschickten Handhabung des Staplers steht beim Stapler-Cup immer auch die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Fokus der Wettkampfrichter. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15.000 Besuchern.