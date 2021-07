Sprünge und Spaß: Kanu-Freestyle Meisterschaften in Plattling

Die besten Kanu-Fahrer stehen fest

Die Athleten dürfen an der Plattlinger Isarwelle campen und übernachten, außerdem ist Publikum bei freiem Eintritt erlaubt. Bisher halten sich die Zuschauerzahlen aber noch in Grenzen, so Hinkel.

Nach den ersten Wettkämpfen am Samstag stehen bereits die ersten finalen Ergebnisse fest: Bei den Frauen konnte Anne Sommerauer vom KC Bietigheim ihren Titel im Einer-Kajak verteidigen.

Bei den Männern im Einer-Canadier holte Jonas Unterberg vom TSV Plattling den ersten Platz, beste deutsche Frau in dieser Disziplin ist Anica Schacher von den Ulmer Paddlern. Beim Offenen Canadier wurde Josef Philip vom KC Limburg Erster.

Qualifikationen für Europameisterschaft in Paris

Am Sonntag geht es mit den Wettkämpfen an der Plattlinger Isarwelle weiter, unter anderem mit den Kajak Finalen der Männer. Die besten deutschen Kanu- und Kajak-Fahrer qualifizieren sich in Plattling für die diesjährige Europameisterschaft im Oktober in Paris.