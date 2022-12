Deutsche Fußballfans enttäuscht von WM und DFB

"Die Fans müssen bei der Neuausrichtung des Fußballs beteiligt werden", fordert der Sportwissenschaftler Harald Lange. Die Umfrage bei rund 3.500 Fans untermauert die von ihm vermutete schlechte Stimmung. Besonders stimmungsdämpfend für die Fans: das Verhalten von DFB und FIFA und die Austragung der WM im November und Dezember.

Aber auch die Leistung der Nationalmannschaft und die Themen Menschenrechte und Nachhaltigkeit haben bei vielen dazu geführt, den Fernseher gar nicht erst einzuschalten. Die Online-Blitzumfrage wurde von der FH Dortmund und der Kölner Fußball-Abstimmungsplattform FanQ in Zusammenarbeit mit dem Würzburger Sportwissenschaftler Harald Lange durchgeführt und ausgewertet.

DFB habe Verantwortung auf Spieler abgewälzt

Mehr als die Hälfte der Befragten (59,6%) glauben, dass die Diskussion um die "One-Love"-Binde die Leistung der Deutschen Nationalmannschaft beeinflusst hat. Der DFB, so eine große Mehrheit (68,9%) der befragten Fans, habe die Verantwortung dabei auf die Spieler abgewälzt.

Gespalten sind die Befragten bei der Frage, ob sich der DFB oder die Spieler generell zu gesellschaftlichen Fragen zu Wort melden sollten. Eine große Mehrheit plädiert außerdem dafür, dass DFB und FIFA ihre Führungsstrukturen ändern sollten, um glaubwürdiger und transparenter zu werden.

Umfrage mit 20 Fragen rund um die WM

Für die Umfrage mit dem Titel "Was können wir aus der WM in Katar lernen?" waren im Zeitraum zwischen dem 5. und 7. Dezember laut FanQ 3.588 Teilnehmenden 20 Fragen gestellt worden. Antworten konnten in der Mehrzahl in Form von 1-5 Sternen abgegeben werden.

Wichtig: Alle Teilnehmenden bezeichnen sich selbst als Fußballfans und haben sich aktiv zur Teilnahme gemeldet. Rund die Hälfte von ihnen gibt an, Fußball meistens oder eher im Stadion zu konsumieren, die andere Hälfte der Befragten sind vorwiegend "Fernsehsportler".