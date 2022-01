Deutsche Bahn schließt drei Reisezentren in Schwaben

Grund ist die Übernahme des Regionalverkehrs durch den privaten Anbieter Go Ahead auf den Strecken München – Augsburg – Ulm und Donauwörth – Nördlingen – Aalen. Damit ist laut der Ausschreibung Go Ahead auch für den Fahrscheinverkauf an diesen Strecken zuständig, wie ein Sprecher von Go Ahead dem BR sagte.

Bei Go Ahead gibt es nur mehr Tickets für den Regionalverkehr

Go Ahead wird deshalb in den drei betroffenen Städten Donauwörth, Günzburg und Mering eigene Fahrkartenschalter mit Personal eröffnen. Ein gleichwertiger Ersatz für alle, die persönlich Fahrkarten kaufen wollen, ist das aber nicht: Laut Go Ahead werden an den Schaltern nur Tickets für den Regionalverkehr verkauft und damit nicht für den Fernverkehr, also etwa ICE- und IC-Verbindungen.