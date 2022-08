Von Nürnberg bis nach Tschechien: DB plant Metropolenbahn

Mit der sogenannten Metropolenbahn soll eine schnelle, attraktive und umweltfreundliche Zugverbindung geschaffen werden, sagte Matthias Trykowski, Leiter Bahnausbau Nordbayern bei der Deutschen Bahn am Mittwoch in Cham. Die Städte Nürnberg und München sollen über Pilsen mit der tschechischen Hauptstadt Prag verbunden werden.

Vermehrt zweigleisige Abschnitte geplant

Bisher ist die Bahnstrecke nur von Nürnberg bis Hartmannshof, einem Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land, elektrifiziert. Seit 2009 fährt bis dorthin die Nürnberger S-Bahn.

Die Elektrifizierung soll nun von Hartmannshof über Schwandorf bis zur bayerisch-tschechischen Grenze weitergeführt werden. Außerdem soll geprüft werden, ob die Bahnstrecke von Amberg bis Irrenlohe im Landkreis Schwandorf zweigleisig ausgebaut werden kann. Zwischen Nürnberg und Amberg ist die Strecke bereits zweigleisig.

Kürzere Fahrtzeiten durch schnellere Geschwindigkeit

Fernverkehrshalte sind aktuell in Amberg, Schwandorf und Cham vorgesehen. Auf einigen Streckenabschnitten zwischen Schwandorf und der tschechischen Grenze sollen Züge künftig mit bis zu 160 Stundenkilometern statt wie bisher bis maximal 120 Stundenkilometern fahren können.

Dadurch soll laut Michael Engelmann, Leiter der nordbayerischen Ausbauprojekte, die Fahrzeit verkürzt werden. Auch dafür sind drei zweigleisige Abschnitte zwischen Schwandorf und Furth im Wald geplant – zwischen Altenschwand und Bodenwöhr-Nord, zwischen Cham und Cham-Schwedenschanze sowie zwischen Weiding und Arnschwang.

Prüfung von weiteren baulichen Veränderungen

Welche baulichen Veränderungen für die Elektrifizierung an der Strecke darüber hinaus notwendig sein werden, wird derzeit von Bahn-Mitarbeitenden im Rahmen der sogenannten Grundlagenermittlung geprüft. Dabei befassen sich die Planer mit dem Zustand von 33 Bahnhöfen, 105 Eisenbahnbrücken, 42 Straßenbrücken, 25 Bahnübergängen sowie einem Tunnel.

Auch die Bodenbeschaffenheit und Umweltaspekte spielen dabei eine Rolle. Da für die Elektrifizierung Oberleitungen und Bahnstromleitungen gebaut werden müssen, könnte es zu Brücken-Neubauten und Modernisierungen einiger Bahnhöfe kommen. Die Grundlagenermittlung soll Mitte 2024 abgeschlossen sein. Anschließend sollen in der sogenannten Vorplanung bauliche Maßnahmen konkretisiert werden, bevor der Deutsche Bundestag über das Projekt abstimmen muss.

Weder Kosten noch Fertigstellungsdatum bekannt

Auf ein konkretes Datum, wann der Ausbau fertiggestellt sein wird, wollten sich die Verantwortlichen nicht festlegen. Die Erfahrung zeige, dass große Infrastrukturprojekte in Deutschland in der Regel länger als zehn Jahre dauern würden, so Trykowski. Auch bei den Kosten gab sich die Deutsche Bahn zurückhaltend. Ein erstes Preisschild werde es nach der Vorplanung im Jahr 2024 geben, sagte Ausbau-Leiter Michael Engelmann.

Um die Kommunen entlang der Strecke frühzeitig einzubeziehen, soll es ab Herbst 2022 erste Abstimmungen mit diesen geben. Ab 2023 soll außerdem ein Koordinierungsrat mit Vertretern aus den Regionen ins Leben gerufen werden, um sich regelmäßig über den aktuellen Planungsstand auszutauschen.

Lärmschutz von bedeutender Rolle

Ein barrierefreier Ausbau von Bahnhöfen ist im Rahmen des Projektes nicht vorgesehen. Eine bedeutende Rolle wird laut Deutscher Bahn allerdings der Lärmschutz einnehmen. Konkrete Planungen zu möglichen Schallschutzmaßnahmen können laut Matthias Trykowski allerdings erst am Ende der Vorplanung benannt werden.

💡 Im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans hat der Bund die Bahn-Tochter DB Netz AG im Jahr 2021 mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke beauftragt. Das Ausbauprojekt wird daher aus Bundesmitteln finanziert. In der Oberpfalz und im östlichen Oberfranken gibt es heute noch besonders viele Dieselstrecken, sodass dort bislang kaum ein Meter unter Strom ist, heißt es von der Deutschen Bahn. Insgesamt ist nur rund die Hälfte der bayerischen Bahnstrecken, nach Streckenkilometern gerechnet, elektrifiziert.