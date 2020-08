Deutsche Bahn: Größtes "Radlparkhaus" am Bahnhof Freising

Normalerweise kommen jeden Tag 21.000 Reisende und Besucher zum Freisinger Bahnhof - viele mit dem Fahrrad. Die neue Abstellanlage bietet Platz für 800 Radl. Sie ist doppelstöckig und größtenteils auch überdacht. Der Bahnhof soll außerdem noch eine Self-Service-Station bekommen, an der man kleine Reparaturen erledigen oder die Reifen aufpumpen kann.

Besserer Anschluss zwischen Rad und Schiene

Vergangenes Jahr war der Freisinger Bahnhof als einziger in Oberbayern in die Reihe der bundesweit 16 "Zukunftsbahnhöfe" aufgenommen worden, an denen Konzepte für den Umstieg von der Schiene aufs Fahrrad oder umgekehrt getestet werden.

Ein Fünftel mehr Radlstellplätze

Insgesamt sollen in den den nächsten Jahren deutschlandweit bis zu 100.000 neue Fahrradstellplätze an Bahnhöfen entstehen - das entspricht einer Steigerung um 20 Prozent. Damit soll gerade für Pendler das Bahnfahren als Alternative zum Auto attraktiver gemacht werden.