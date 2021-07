Anreise mit der Bahn: Fahrradlotsen weisen Ausflüglern den Weg

Mit dem Rad in den Urlaub fahren oder einen Tagesausflug unternehmen: Das ist auch in diesem Sommer beliebt. Um Ausflugsorte aber nicht mit Autos zuzuparken, nutzen viele Radler für einen Teil ihrer An- oder Abreise den Zug. Damit das mit dem Rad leichter geht, setzt die Bahn jetzt wieder sogenannte Fahrradlotsen ein.

Die helfen beim Gepäck oder zeigen im Zug, die für Radfahrer gedachten Bereiche. Und weil so das Ein-und Aussteigen viel schneller klappt, werden wertvolle Minuten gespart: Der Zug hat weniger Verspätung und alle kommen pünktlicher ans Ziel.

Lotsen: München, Ingolstadt und Garmisch-Partenkirchen

Unterwegs sind die Lotsen in Oberbayern in München, Ingolstadt und Garmisch-Partenkirchen - in verschiedenen Regio-Zügen, der Münchner S-Bahn und an den Bahnhöfen.

Auch in anderen Teilen Bayerns weisen sie Fahrradtouristen den Weg, etwa in Nürnberg, Würzburg, Bamberg, Kempten, Oberstdorf sowie auf der Lindau Insel.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit dem ADFC und lief im vergangenen Jahr schon in Franken. In diesem Jahr wird es nun auf ganz Bayern ausgeweitet.