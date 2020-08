Bus statt Bahn: Brücken-Bau zwischen Hersbruck und Pegnitz

Zugreisende zwischen Bayreuth und Nürnberg müssen ab kommendem Sonntag (23.08) etwas Geduld mit im Gepäck haben. Wegen Bauarbeiten können auf der Strecke zwischen Hersbruck rechts der Pegnitz und Pegnitz keine Regionalzüge verkehren. Reisende müssen auf Schienenersatzverkehr ausweichen. Die Züge werden für gut zwei Wochen durch Busse ersetzt.

Historische Brücken im Pegnitztal sind in schlechtem Zustand

Die historischen Eisenbahnbrücken im Pegnitztal stammen noch aus der Gründerzeit und wurden im Jahr 1877 in Betrieb genommen. Nach über 140 Jahren befinden sie sich in einem schlechten baulichen Zustand und müssen erneuert werden. Die Bahn hat bereits im vergangenen Jahr damit begonnen und plant, die Arbeiten an den insgesamt drei betroffenen Brücken bis Ende dieses Jahres abzuschließen. Zusätzlich soll eine Hilfsbrücke in Michelfeld errichtet werden.

Geänderte Abfahrts- und Ankunftszeiten bei der Bahn

Die Bahn weist darauf hin, dass es während der Bauarbeiten zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten kommt. Die Fahrradbeförderung in den Ersatzbussen sei zudem nur eingeschränkt möglich.