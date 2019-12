Deutsche Bahn baut neues ICE-Werk in Nürnberg

In dem neuen ICE-Instandhaltungswerk werden rund 450 Mitarbeiter arbeiten, der genau Standort muss aber noch abgestimmt werden. Das bestätigt heute ein Bahnsprecher dem Bayerischen Rundfunk. Damit komme Nürnberg bei der Stärkung der Schiene und der Klima- und Mobilitätswende eine Schlüsselrolle zu.

"Mit dem neuen Werk in Nürnberg schaffen wir ausreichende Werke-Kapazitäten, damit wir der wachsenden Nachfrage auf der Schiene gerecht werden und unseren Kunden eine verlässliche attraktive Bahn bieten können." Michael Peterson, DB-Fernverkehrschef.

Nürnberg als wichtiger Verkehrsknoten für Schienenverkehr

Nürnberg sei nicht nur geschichtsträchtiger Eisenbahnstandort, sondern für den Schienenverkehr auch ein Verkehrsknotenpunkt. Laut DB werde in der Frankenmetropole die Zahl der beginnenden und endenden Züge in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Schon jetzt verfügt Nürnberg über drei große Bahnwerke in denen sowohl Regional- als auch ICE-Züge gewartet werden.

"Wir haben uns sehr dafür eingesetzt und der Zuschlag von Bahn und Bundesverkehrsministerium freut uns sehr." Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

400 Millionen Euro

Ein weiteres Argument für die 400-Millionen-Euro-Investition in Nürnberg ist für die Deutsche Bahn die bereits vorhandene hervorragenden Aussbildungssituation. Geplanter Baubeginn für das neue Instandhaltungswerk ist 2023, fünf Jahre später soll es fertig sein.