Deutsch-ukrainisches Freundschaftsfest im Steigerwald

Am Montag wurde nicht nur Tag der Deutschen Einheit gefeiert. In Oberaurach im Steigerwald war es auch der Tag, an dem die Freundschaft gefeiert wurde: die deutsch-ukrainische Freundschaft. Denn dort gibt es seit ungefähr einem halben Jahr eine ehrenamtliche Hilfsaktion, die Flüchtlingen aus der Ukraine eine Unterkunft und viel Unterstützung im Alltag anbietet. Und um auch das soziale Miteinander zu stärken, wurde am Montag eben mit Essen und Musik gefeiert.

Deutsche und ukrainische Spezialitäten

Zur Feier des Tages gab es vor dem Oberaurach-Zentrum im Gemeindeteil Trossenfurt Borschtsch mit Rindfleisch und Kartoffeln und Teigtaschen namens Wareniki – beides Spezialitäten aus der Ukraine. Entstanden ist die Ukrainehilfe Oberaurach mit einem Hilfskonvoi im März, etwa eine Woche nach Kriegsbeginn, sagt Initiator und Grünen-Gemeinderat Roland Baumann. Seit dieser Zeit hat die Hilfsgemeinschaft etwa 90 Männer, Frauen und Kinder aus der Ukraine in Oberaurach, Rauhenebrach und Eltmann privat untergebracht.

Unterstützung im Alltag und bei Behörden

Im Ortsteil Unterschleichach gibt es ein Sozialkaufhaus, in dem Sachspenden aus der Bevölkerung wie Kleidung, Haushaltswaren, Spielzeug oder Möbel gesammelt und an ukrainische Flüchtlinge weitergegeben werden. 70 gebrauchte Fahrräder wurden aufbereitet und den Gästen aus dem Kriegsgebiet zur Verfügung gestellt. Es gibt Spielenachmittage für Kinder und Sprachkurse. Regelmäßig brauchen die Flüchtlinge aus der Ukraine Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen oder beim Besuch im Amt. Da helfen die Mitglieder der Ukrainehilfe tatkräftig mit.

Unterschiedliche Lebensentwürfe

Alexandra Sava aus Kiew kann sich schon nach einem halben Jahr gut verständigen. Die 29-jährige ist mit ihrer neunjährigen Tochter und ihrem Hund mit dem Zug über Polen in den Steigerwald gekommen. Inzwischen hat sie dank Benedikt Böllner, seiner Frau Saskia und seinen drei kleinen Töchtern eine kleine Wohnung im Gemeindeteil Dankenfeld gefunden. Alexandra sieht ihre Zukunft in Deutschland. Das ist nicht bei allen Ukrainern so, die im Steigerwald untergekommen sind. Roland Baumann sagt, dass es drei Gruppen gibt: die einen haben große Sehnsucht nach ihren Männern oder Vätern und wollen so schnell wie möglich zurück, die anderen warten, bis ihre Heimat wieder bewohnbar ist und wollen dann zurückkehren. Und die dritte Gruppe sieht ihre Zukunft langfristig in Deutschland.

Vor allem für die Menschen aus dieser dritten Gruppe geht es in den nächsten Monaten darum, die Integration weiter zu fördern, sagt Baumann. Deutschkurse würden da helfen, aber die Dozenten sind knapp. Da würde man sich von politischer Seite mehr Unterstützung wünschen, betonen die Mitglieder der Ukrainehilfe Oberaurach.