Deutsch-tschechischer Journalistenpreis für zwei BR-Autoren

In Prag wird am Samstag der deutsch-tschechische Journalistenpreis vergeben. Gleich zwei BR-Journalisten aus Ostbayern dürfen sich in diesem Jahr über eine Auszeichnung freuen: Thomas Muggenthaler und Heidi Wolf. Beide sind in der deutsch-tschechischen Grenzregion aufgewachsen. Nur folgerichtig, dass die Grenze und ihre Geschichte das journalistische Wirken der beiden prägte.

Mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis werden Journalisten geehrt, die "differenziert und vorurteilsfrei über das Nachbarland informieren und so zur besseren Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen beitragen".

Radio-Feature über KZ-Überlebende

Thomas Muggenthaler erhält den deutsch-tschechischen Journalistenpreis für sein Radio-Feature "Als Kind in Ausschwitz - die letzten Überlebenden erinnern sich". Darin erzählt der Journalist unter anderem vom Schicksal zweier tschechischer Brüder. "Ich habe mich natürlich über diese Nachricht gefreut , weil das schon eine große Anerkennung ist. Aber eigentlich gebührt der Preis den Überlebenden, die bereit waren, ihre Geschichte noch einmal zu erzählen."

Wolf: "Wir müssen die Chance einfach nutzen"

Das zentrale Thema bei Heidi Wolf war und ist die Grenzöffnung. Die ehemalige BR-Korrespondentin wird wegen ihrer langjährigen Berichterstattung ausgezeichnet. "Mein Anliegen war immer, Verständnis füreinander zu wecken - warum ticken Tschechen so, warum ticken die Menschen im Bayerischen Wald so? Und ich habe mich aus eigenem Erleben heraus als Brückenbauerin und Grenzgängerin verstanden, weil ich mir immer dachte: Das ist so eine schwierige Nachbarschaft und wir müssen die Chance einfach nutzen."