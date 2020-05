Deutsch-tschechischen Grenze: "Samstage für die Nachbarschaft"

An verschiedenen Orten entlang der deutsch-tschechischen Grenze demonstrieren am Samstag um 14 Uhr wieder Privatpersonen friedlich gegen die geschlossenen Grenzen zwischen den Nachbarländern. Darüber informieren verschiedene Beteiligte den BR.

Im Rahmen der sogenannten "Samstage für die Nachbarschaft" begeben sich Familien oder Einzelpersonen aus beiden Ländern an bestimmte Orte entlang der Grenze - für Picknicks, zum Spielen oder für sonstige Aktivitäten. Auch wechselseitige Sprechchöre von Menschen auf beiden Seiten finden statt, und es ist immer wieder eine "Handschüttelwippe" aus Holz im Einsatz - lange Stäbe, die von beiden Enden aus bewegt werden können, sodass damit ein Handschlag über die Grenze hinweg symbolisiert werden kann, ohne dass jemand die Grenze übertreten oder Abstandsregeln missachten müsste.

Enge Nachbarschaft sichtbar machen

Am Grenzübergang zwischen Bad Neualbenreuth und Mýtina ist am Samstag sogar ein Auftritt einer Band aus Eger (Cheb) geplant. Die Teilnehmer möchten mit den Aktionen entlang der Grenze die enge Nachbarschaft und die vielen sich entwickelten Freundschaften zwischen beiden Ländern sichtbar machen und auf die Notwendigkeit einer raschen Grenzöffnung hinweisen.

Die Aktion "Samstage für die Nachbarschaft" hat ursprünglich in Sachsen begonnen: bereits seit 2. Mai treffen sich Menschen aus beiden Ländern samstagsnachmittags entlang der Grenze. In Bayern fand die erste Aktion am 16. Mai statt. Damals beteiligten sich auch die Bürgermeister der Städte Asch und Selb an einer größeren Aktion am Grenzübergang zwischen den beiden Städten.

Treffpunkte über soziale Netzwerke organisiert

Der Club für Deutsch-Tschechische Partnerschaft, die Ackermann-Gemeinde, das Organisationskomitee der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen 2023 in Selb oder das grenzübergreifende Theaternetzwerk Čojč unterstützen und verbreiten die "Samstage für die Nachbarschaft“. Seit Mitte Mai wächst die Aktion von Woche zu Woche. Diesen Samstag finden Treffen an mindestens 16 Orten entlang der gesamten deutsch-tschechischen Grenze statt, davon sechs in Bayern.

Organisiert werden die Treffpunkte über Gruppen in sozialen Netzwerken. In der Facebookgruppe der Aktion wird deutlich dazu aufgerufen, dass alle bestehenden Regeln und Verordnungen eingehalten werden, sich keine zu großen Menschengruppen bilden und die Grenze nicht übertreten wird.

Nur Berufspendler dürfen über die Grenze

Die offiziellen Grenzübergänge sind momentan zwar für Berufspendler geöffnet, aber nur, sofern sie einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen können. Ohne Testergebnis, für alle privaten Fahrten sowie abseits der offiziellen Grenzübergänge ist ein Grenzübertritt nach wie vor verboten.