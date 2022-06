Deutsch-tschechische Juristentage in Nürnberg

Bei dem deutsch-tschechischen Juristen-Austausch im Nürnberger Justizpalast werden aktuelle juristische Themen und Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besprochen. Der dreitägige Austausch findet auf Einladung des Oberlandesgerichts (OLG) Nürnberg statt.

Von "Diesel-Skandal"-Prozessen bis Sicherheitskonzept

Dabei geht es etwa um die Frage, wie Massenverfahren wie Klagen im sogenannten "Diesel-Skandal" bewältigt werden können, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg mit. Auch die Digitalisierung der Justiz ist ein wichtiges Thema, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem wollen sich die Juristen über Sicherheitskonzepte austauschen.

Internationaler Austausch hat Tradition am Nürnberger OLG

Bereits seit vielen Jahren stehen die Nürnberger Gerichte im Austausch mit Gerichten im europäischen Ausland, so die Mitteilung. In dieser Tradition sei nun auch die Reise der tschechischen Delegation zu sehen. Sie ist mit dem Präsidenten des Prager Obergerichts Luboš Dörfl auf Einladung von OLG-Präsident Thomas Dickert am Montag nach Nürnberg gereist. Das Obergericht Prag ist demnach –vergleichbar zum deutschen Oberlandesgericht – das dritthöchste Gericht in Tschechien und unter anderem zuständig für Berufungsverfahren.

Die Ergebnisse des dreitägigen Treffens wollen die Teilnehmer im historischen Königssaal im Nürnberger Justizgebäude bekanntgeben.