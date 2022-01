Deutsch-olympisches Jugendlager eröffnet Sportcamp Nordbayern

Denn die ersten Gäste werden mit dem Deutsch-olympischen-Jugendlager (DOJL) kommen. 25 Mädchen und 15 Jungen aus dem gesamten Bundesgebiet werden im Februar die Ersten sein, die die neuen Zimmer beziehen. Sie werden nicht nur mit den Olympioniken in Peking mitfiebern, sondern auch selbst im Austausch mit Leistungssportlern stehen und das Sport-und Freizeitprogramm des Camps und der Region nutzen.

105 Zimmer für Sportler und Trainer

Mit der Eröffnung des Sportcamps in Nordbayern habe man einen weiteren Meilenstein gelegt, um den Sport näher zu den Menschen zu bringen, angepasst an die Natur vor Ort, so Kai Melerski, der Geschäftsführer des Sportcamps Nordbayern. Auf 55.000 Quadratmetern bietet dieses ein breites Indoor- und Outdoor Angebot. 105 Zimmer stehen zur Verfügung, wahlweise Einzel- oder Doppelzimmer, aber auch sogenannte Camp-Zimmer mit mehreren Stockbetten. Außerdem gibt es eine Dreifachturnhalle, Tennisplätze, Kletterwände sowie Beachanlagen für Volleyball, Handball und Fußball und einen Saunabereich. In den Seminarräumen des Camps werden künftig auch Fortbildungen für Sportvereine, Fachverbände und Übungsleiter angeboten .

Pandemie verzögerte den Start des Camps

Das neue Camp im Landkreis Bayreuth ist eines von vier Standorten des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) und gehört neben den Projekten im oberbayerischen Inzell und in Spitzingsee sowie im niederbayerischen Regen zu den sportlichen Aushängeschildern im Freistaat. In Bischofsgrün können sich künftig nicht nur Breiten- und Leistungssportler, sondern auch Trainer weiterbilden. Der Spatenstich wurde im Jahr 2018 vorgenommen. Im September 2021 hatte Sportminister Joachim Herrmann (CSU) das fertige Gebäude bereits eröffnet. Aufgrund des pandemischen Geschehens können aber erst jetzt die ersten Gäste unter strengen Hygienemaßnahmen kommen.