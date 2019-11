Deutsch-Deutsche Filmtage in Plauen und Hof mit Rekordbesuch

In Hof und im sächsischen Plauen haben zum zehnten Mal Deutsch-Deutsche Filmtage stattgefunden. Das Filmfestival ging am Dienstagabend (19.11.19) mit einem Besucherrekord zu Ende. 3.000 Gäste sahen sich fünf Tage lang Spiel- und Dokumentarfilme über die friedliche Revolution von 1989 und den Mauerfall vor 30 Jahren an. Das sei ein Plus von 1.000 Besuchern gegenüber dem Vorjahr, teilte die Stadtverwaltung Plauen mit.

Großes Interesse an deutscher Zeitgeschichte

Die Deutsch-Deutschen Filmtage erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Das Interesse an der jüngsten deutschen Geschichte sei ungebrochen, betonte der Kulturbürgermeister von Plauen, Steffen Zenner (CDU). 2019 stand die friedliche Revolution im Mittelpunkt der Filmtage. 2020 soll es bei den Deutsch-deutschen Filmtagen in Hof und Plauen um die Deutsche Einheit gehen. Die Filmtage wurden 2009 gegründet.