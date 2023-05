Deutsch-britische Community in Bayern feiert Charles' Krönung

Elegante Hüte, eine Krone und viele Flaggen des Vereinigten Königreichs

Bereits eine Stunde vor dem Beginn der Krönungszeremonie haben sich die Menschen in dem Café im Münchner Stadtteil Maxvorstadt schon getroffen. Einige der Damen tragen ausgefallene Kostüme und Hüte - wie einst die Queen. Die meisten Herren sind im Anzug gekommen. An den Wänden und Fenstern hängen Flaggen des Vereinigten Königreichs und auf einem Tisch steht sogar eine goldene Krone aus Papier.

Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern sind alle Altersgruppen vertreten. Die meisten sind Deutsche, die einmal eine Zeit lang in Großbritannien gelebt haben oder sich sehr für Großbritannien interessieren. Ein paar Briten sind auch dabei, die schon länger in München leben.

Ganz hinten sitzt der Waliser John Margetts. Der emeritierte Professor gehört eher zu den Skeptikern – wollte sich das Ereignis aber dann doch nicht entgehen lassen: "Das war ein sehr angenehmes Zusammenkommen. Und das war auch ein wunderschönes Theater, das angeboten wurde. Sehr schön. Aber als politischer Akt war das abstrus."

Nach dem Brexit weiterhin Kontakt halten

Valerie zu Rhein und Peregrin Hain sind beim Thema Monarchie nicht ganz so kritisch. Die beiden sind 22 und 27 Jahre jung, und ebenfalls richtige Großbritannien-Fans. Varlerie zu Rhein hat ein Jahr in Birmingham studiert, mittlerweile führen sie ihre beruflichen Wege oft nach Großbritannien. Doch ihre Liebe zu der Insel hat sie zuerst durch Harry Potter entdeckt, erzählt sie.

"Da kann ich mich nur anschließen, Harry Potter war natürlich der erste Kontakt", ergänzt ihr Begleiter Peregrin Hain. Doch für ihn gibt es auch noch einen anderen Grund, weshalb ihm die Treffen der Deutsch-Britischen Gesellschaft und das gemeinsame Feiern heute wichtig sind: "Insbesondere nach dem Brexit war es mir ein Anliegen, überhaupt hier bei der Deutsch-Britischen Gesellschaft dabei zu sein, um diesen Kontakt weiter zu halten und da ist so ein Erlebnis wie heute, wo wir auch noch mehr Menschen erreichen und zusammenbringen, ein besonderer Tag", so der Münchner.

Scones statt Spätzle im Allgäu

Nicht nur in der bayerischen Landeshaupt, auch in einem Café im Allgäu wird die Krönung von König Charles III. stilecht gefeiert. In Fischen im Oberallgäu können Royal-Fans am Sonntag im "Tante Emma Tea Room" bei einem Afternoon Tea die Krönung feiern: Scones, Sandwiches und Küchlein wird es geben, angeordnet auf einer dreistöckigen Etagere. Auch die Allgäuer Café-Chefin liebt Großbritannien. Für sie und ihren Mann, der selbst Brite ist, ist es die erste britische Krönung in ihrem Leben.

Ob im Allgäu, in München und oder anderswo: Die Krönung von Charles III. war auch für viele Menschen in Bayern ein einmaliges und besonderes Erlebnis. Thomas Wegener, der Präsident der Deutsch-Britischen Gesellschaft in München, überlegt sogar, ob er beim nächsten Mal wieder so eine Feier ausrichtet - vorausgesetzt natürlich, dass es nicht wieder 70 Jahre dauert.