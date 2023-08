Deutsch-amerikanisches Volksfest in Grafenwöhr startet

Nach drei Jahren Corona-Pause findet am Wochenende wieder das deutsch-amerikanische Volksfest in Grafenwöhr im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab statt. Von Freitagmittag bis Sonntag Abend wird auf dem Truppenübungsplatz die Freundschaft zwischen Oberpfälzern und Amerikanern gefeiert. Dazu werden wieder Zigtausende Besucher erwartet. Zur Eröffnung am Freitag kommt auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Fahrgeschäfte, Musik, Essen und Waffen

Auf die Besucher warten wieder jede Menge Fahrgeschäfte, Souvenir- und Essensstände sowie ein Festzelt, in dem mit Cola und Bier angestoßen werden darf – wo also bayerische Kultur auf amerikanische Feierlaune trifft. Am Freitag um 11 Uhr startet das Fest mit dem Bieranstich im Festzelt. Dann gibt es bis Sonntagabend bayerische Blasmusik, Countrymusik, Linedance und Partymusik.

Über 100 Stände sorgen für amerikanisches Flair. Es gibt amerikanisch-mexikanisch und bayerische Verpflegung, von Zwiebelrosen über Döner, Burritos, Donuts und Eiscreme bis hin zu Baumstriezeln. Dazu gibt es eine große Waffenschau der US-Armee und der Bundeswehr, bei der Panzer, Artilleriegeschütze und Helikopter bestaunt und erklettert werden dürfen.

Das deutsch-amerikanische Volksfest gibt es seit mehr als 70 Jahren. Der Deutsche-Amerikanische Gemeinsame Ausschuss (DAGA) erwirtschaftet damit Geld für Advents- und Weihnachtsaktionen, die der gesamten nördlichen Oberpfalz zugutekommen.

American way of life in der Oberpfalz

Das deutsch-amerikanische Volksfest lockt jährlich Zigtausende, in Spitzenzeiten sogar über 100.000 Besucher an. Wer den sogenannten American Way of Life mitten in der Oberpfalz erleben will oder einfach nur mit amerikanischen Nachbarn und Freunden feiern will, der kann mit Shuttlebussen auf den Truppenübungsplatz fahren. Die Busse fahren an allen drei Tagen von vier Haltestellen im Stadtgebiet von Grafenwöhr auf den Truppenübungsplatz.

Wer mit dem eigenen Auto anfahren will, muss Wache 6 ansteuern. Dort gibt es in der Nähe des Flugplatzes einen großen Parkplatz und ebenfalls einen Shuttlebus. Die Besucher sollten einen Personalausweis oder Reisepass dabeihaben, am Festgelände und an den Bushaltestellen gibt es Sicherheitskontrollen.

Truppenübungsplatz wird für 900 Millionen Dollar erweitert

Neben dem Volksfest gibt es noch einen zweiten Grund zum Feiern: Innenminister Joachim Herrmann wird am Freitag mit Vertretern der US-Armee einen Spatenstich für einen neuen Übungscampus vornehmen.

Für 900 Millionen US-Dollar (ca. 820 Millionen Euro) wird der "Operational Readiness Training Complex" errichtet. Er beinhaltet Unterkunftsgebäude, Werkstatthallen, Verwaltungsgebäude, Fitnesscenter und Truppenkantinen. Der Übungscampus soll für Soldaten der US-Armee, aber auch der NATO-Partner sein, die nach Grafenwöhr zum Trainieren kommen.

Fest-Ausfälle in den letzten Jahren

Im Jahr 2013 musste das Fest aufgrund der klammen Haushaltssituation der USA entfallen. Und die Corona-Krise sorgte in den vergangenen Jahren für eine Volksfestpause. 2022 gab es aufgrund des hohen Übungsaufkommens auf dem Truppenübungsplatz eine stark abgespeckte Version im Stadtgebiet von Grafenwöhr, ein "Freundschaftsfest".

Doch nun kehrt die große Sause wieder auf den Truppenübungsplatz zurück, allerdings auf einen anderen Platz als gewohnt. Bislang fand das Volksfest immer im Camp Kasserine statt, das nun seit über einem Jahr Camp Kherson heißt, weil ukrainische Soldaten dort untergebracht sind, während ihrer Ausbildung durch die US-Armee. Gefeiert wird das Volksfest nun im Camp Algier auf dem Truppenübungsplatz.