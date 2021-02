Deutlicher Rückgang der Verkehrsunfälle im nördlichen Schwaben

2020 zählte die Polizei 23.402 Verkehrsunfälle. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2011. Im Jahr 2019 waren es noch 4.732 mehr.

Polizei: Weniger Verkehr durch Corona-Maßnahmen

Seit 2010 nimmt die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge zu, das war auch im Jahr 2020 nicht anders. Eine wesentliche Ursache für den deutlichen Rückgang an Unfällen sieht die Polizei daher in dem geringeren Verkehrsaufkommen infolge der Corona-Maßnahmen. Analog zum Pandemieverlauf waren in den Monaten März, April, November und Dezember die größten Rückgänge der Verkehrsunfallzahlen zu verzeichnen. Während des ersten Lockdowns (21.03. - 19.04.2020) halbierte sich die Anzahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auch in ganz Bayern weniger Unfälle

Insgesamt liegt die Verkehrsunfallentwicklung im Bereich der Polizei Schwaben Nord im bayernweiten Trend. So sank auch die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Bayern um 17,1 Prozent.

Die Hauptunfallursachen sind der mangelnde Sicherheitsabstand, gefolgt von Fehlern beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sowie Vorfahrtsverletzungen und nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei den tödlichen Verkehrsunfällen und den Unfällen mit Schwerverletzten ist laut Polizei nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache.

Mehr tödliche Unfälle als im Vorjahr

Auch die Gesamtzahl der Verletzten in Schwaben ist um 17,2 Prozentpunkte zurückgegangen. Die deutlichsten Rückgänge waren hier ebenfalls in den Lockdown-Monaten zu beobachten. Dabei wurden weniger Menschen leicht, und auch weniger schwer verletzt. Anders stellt sich die Lage bei den tödlichen Verkehrsunfällen dar. Hier verzeichnete die Polizei nach dem absoluten Tiefstwert im Jahr 2019 (23) jetzt 31 Tote.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord ist zuständig für die Stadt Augsburg, die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries.