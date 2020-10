Corona: Deutlicher Anstieg der RKI-Inzidenzzahl in Weiden

In der Oberpfalz meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) weiterhin für die Stadt Weiden den höchsten Corona-Inzidenzwert. Nach den neuesten Zahlen des RKI (Stand 24.10., 0 Uhr) gab es in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen rechnerisch 173,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitagmorgen waren es noch 126,3.

Auch Landkreis Neustadt/WN über der Marke 100

Damit ist Weiden ebenso wie der die Stadt umgebende Landkreis Neustadt an der Waldnaab, für den ein Wert von 139,8 gemeldet wird, auf dem Dashboard des RKI dunkelrot eingefärbt. Die Stadt Regensburg sowie die Landkreise Tirschenreuth, Cham und Neumarkt in der Oberpfalz befinden sich im roten Bereich, das heißt, sie weisen Inzidenzzahlen zwischen 50 und 100 auf.

Landkreis Regensburg überschreitet Wert von 35

Zwischen 35 und 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegen derweil die Landkreise Amberg-Sulzbach, Schwandorf und – neu – jetzt auch Regensburg. Für den Landkreis wurde ein Wert von 43,3 angegeben. Den einzigen Inzidenzwert unter 35 und damit auch den niedrigsten in ganz Ostbayern meldet weiterhin die Stadt Amberg mit 21,3.

Allerdings weist das RKI auf seiner Homepage darauf hin, dass möglicherweise in den neugemeldeten Infektionszahlen auch Nachübermittlungen enthalten sind, da es am Donnerstag einen Serverausfall gab und am Freitag nicht alle Datensätze der Gesundheitsbehörden verarbeitet wurden.