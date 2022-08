Deutlich weniger Teilnehmer bei der Bayreuther Sommeruniversität

Unter dem Motto "Ein Campus – viele Kulturen" ist am Dienstagnachmittag in Bayreuth die 25. Sommeruni für Interkulturelle Deutsch-Studien eröffnet worden. Es sei in diesem Jahr "eine Wohltat und Balsam für die Seelen", dass sie nach zweijähriger Pause wieder in Präsenz stattfinden könne, so Filiz Durak vom Institut für Internationale Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit (IIK Bayreuth e.V.). "Die Präsenzuni bringt Leben, Freiheit und Völkerverständigung", so Durak bei der Begrüßung der 77 Teilnehmenden auf dem Campus der Hochschule.

Weniger Studierende aus Russland – insgesamt 40 Länder vertreten

Dass es in diesem Jahr deutlich weniger als in den vergangenen Jahren sind – sonst kamen mehr als 200 – habe mehrere Gründe. Zum einen seien die Nachwehen der Pandemie zu spüren, die noch immer nicht vorbei sei, so Durak. Gerade für Studierende in asiatischen Ländern habe sich die Ausreise problematisch gestaltet. Und zum anderen sei auch der Ukraine-Konflikt ein Thema. Große Gruppen russischer Studentinnen und Studenten haben Abstand zu einer Reise genommen. Dennoch sind jungen Menschen aus fast 40 Ländern gekommen, darunter Bosnien, Kroatien, USA, Japan, Spanien und auch Madagaskar. Untergebracht sind sie während ihrer Zeit in Bayreuth in Studentenwohnheimen, Wohngemeinschaften und auch bei Gastfamilien.

Sommeruniversität Bayreuth endet am 1. September

Kern der Sommeruni ist der kulturelle Austausch untereinander. Deutschunterricht soll so vermittelt werden, dass die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Teilnehmer mit einbezogen werden. Angeboten werden Kurse aus unterschiedlichen Themengebieten wie etwa Recht, Klima-und Außenpolitik, Journalismus oder auch Deutsch für medizinische Berufe. Auf dem Programm der Sommeruni stehen auch Städtetouren, Wanderungen, ein Koch- und Kinoabend und eine Kneipentour. Die Sommeruni endet am 1. September mit einer Abschlussveranstaltung inklusive Zeugnisübergabe.