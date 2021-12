Deutlich weniger Kunden - 2G dämpft Shoppinglaune offenbar

Weihnachts-Shopping bedeutet in der Nürnberger Karolinenstraße normalerweise dichtes Gedränge. Doch an diesem 3. Adventssamstag gibt es in der Fußgängerzone viel Platz - trotzdem müssen die Kunden vor den Geschäften oft warten. Denn bei jedem Einzelnen wird der 2G-Status kontrolliert.

Schlangen vor den Geschäften

Die Kunden reagieren aber überwiegend verständnisvoll auf die Kontrollen. Eine Frau sagt, es sei zwar etwas umständlich jedes Mal seinen Ausweis und die Handy-App rauskramen und vorzeigen zu müssen, aber wenn es der Sicherheit diene, finde sie es trotzdem sinnvoll. Ein junger Mann erklärt, er sei trotzdem bewusst in die Stadt gekommen, um den Einzelhandel zu unterstützen, denn wenn alle online kaufen würden, müsse man sich nicht wundern, wenn die Geschäfte geschlossen würden.

Einzelhandel spürt deutliche Umsatzeinbußen

Doch viele Kunden kommen nur gezielt in einzelne Läden, in denen sie ein bestimmtes Produkt suchen. Zu einem entspannten Weihnachts-Bummel entscheiden sich unter den 2G-Bedingungen nur wenige. Damit fehlt dem Einzelhandel die Laufkundschaft.

Klaus Harl, Geschäftsführer des Haushaltswaren-Geschäftes "Küchen Loesch" und stellvertretender Vorsitzender des mittelfränkischen Einzelhandelsverbandes, sagt: "Wir haben 35 Prozent weniger Kunden und 25 Prozent weniger Umsatz, wie es in den nächsten Wochen wird, wird sich zeigen."

Händler wünschen sich einfache Bändchen-Lösung

Trotz der Einbußen ist die Erleichterung beim Handel groß, dass es bisher keinen Lockdown gibt, wie im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten. Doch für die Händler bedeutet die 2G-Regel auch zusätzliche Personalkosten, für die Personen, die am Eingang jeden Kunden kontrollieren müssen.

Sie hätten sich deshalb eine vereinfachte Lösung gewünscht, wie sie in einigen Bundesländern praktiziert wird: Dort muss nur das erste Geschäft den Impfstatus überprüfen, dann bekommen die Kunden zum Nachweis ein farbiges Armband und können damit auch die anderen Geschäfte besuchen. Doch diese Regelung hat das bayerische Gesundheitsministerium wegen rechtlicher Bedenken untersagt.