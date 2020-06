Deutlich mehr Missbrauchsopfer beim Yacht-Club Gunzenhausen

Wer wusste Bescheid?

Obwohl der Beschuldigte tot ist, wird im Missbrauchsverfahren gegen den ehemaligen Jugendleiter weiter ermittelt. Für die Staatsanwaltschaft stellt sich zum Beispiel die Frage nach Verantwortlichen in dem Verein aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Es müsse geklärt werden, ob Mitglieder im Verein oder im Vorstand von Verdachtsfällen wussten und womöglich nicht gehandelt haben, so der leitende Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger.

Viele Fragen offen

So ist auch weiterhin die Frage ungeklärt, warum der 56-jährige ehemalige Jugendleiter des Yacht-Clubs und auch der Vorstand des Vereins vor zwei Jahren nicht mehr in ihren Positionen verblieben sind und ob dies möglicherweise in Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen steht.