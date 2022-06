Deutlich mehr Jugendliche auf Notunterkünfte angewiesen

Fast ein Viertel mehr Kinder und Jugendliche waren im vergangenen Jahr in Bayern auf Schutzmaßnahmen angewiesen. Darunter versteht man die vorläufige Aufnahme und Unterbringung von Minderjährigen in einer Notsituation. Dies wird durch das Jugendamt koordiniert.

Vor allem minderjährige Flüchtige betroffen

Wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte, waren im vergangenen Jahr 4.159 Minderjährige in Bayern auf Schutzmaßnahmen angewiesen, 2020 waren es noch 3.342. 60 Prozent der Fälle im der aktuellen Statistik betrafen dabei männliche Minderjährige.

Die häufigsten Gründe für Schutzmaßnahmen waren laut Landesamt die unbegleitete Einreise Minderjähriger aus dem Ausland (1.407). Dabei stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 127 Prozent. Zum anderen war die Überforderung der Eltern oder eines Elternteils (1.339) ursächlich für eine Schutzmaßnahme.

Die meisten Betroffenen sind 14 bis 18 Jahre alt

Mit 61 Prozent sind mehr als die Hälfte der Betroffenen 14 bis 18 Jahre alt. Knapp ein Viertel der Schutzmaßnahmen richtete sich 2021 an Sechs- bis 14-Jährige.

Schutzmaßnahmen des Jugendamts sollen als Klärungshilfe für Betroffene in Krisensituation sowie dem unmittelbaren Schutz der Minderjährigen dienen. In rund zwei Drittel der Fälle des vergangenen Jahres wurden die betroffenen Kinder und Jugendliche in einer Einrichtung untergebracht. Der Rest verteilte sich auf geeignete Pflegepersonen oder betreutes Wohnen.