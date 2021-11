Deutlich mehr Erstimpfungen in Niederbayern

Seit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen Anfang November haben sich mehr Menschen in Niederbayern erstimpfen lassen. Das hat eine Umfrage des BR bei den zuständigen Landratsämtern ergeben.

Erstimpfungen verdoppelt im Kreis Rottal-Inn

Im Landkreis Rottal-Inn - seit letzter Woche deutschlandweiter Hotspot bei den Corona-Neuinfektionen - ist die Nachfrage nach Corona-Erstimpfungen gestiegen, heißt es aus dem Landratsamt. Allein am Impfzentrum in Eggenfelden habe sich die Zahl der Erstimpfungen in dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche nahezu verdoppelt, so ein Sprecher der Behörde auf BR-Nachfrage.

Die Impfquote im Landkreis Rottal-Inn lag dem Landratsamt zufolge zuletzt bei 53,5 Prozent und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen sei in den vergangenen Wochen anhaltend auf einem recht hohen Niveau gewesen, so der Sprecher. Die Kapazitäten des Impfzentrums in Eggenfelden wurden demnach bereits wieder nach oben gefahren.

Reger Betrieb im Kreis Straubing-Bogen

Auch der Landkreis Straubing-Bogen verzeichnet eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus. Derzeit werden dort rund 130 Impfungen täglich durchgeführt. Anfang Oktober waren es nur rund 45 Impfungen pro Tag, wie das Landratsamt am Montag mitteilte. Damit sei die Kapazitätsgrenze am Impfzentrum in Straubing erreicht, heißt es weiter. Für die nächsten Wochen gebe es dort keine Termine mehr, weswegen eine weitere Impfstation im Alten Schlachthof in Straubing aufgemacht werden soll.

Rekordansturm im Kreis Landshut

Einen regelrechten Ansturm gab es am Sonntag auf das Impfzentrum Landshut in Kumhausen-Preisenberg. Fast 750 Immunisierungen gegen das Corona-Virus wurden dort nach Angaben des Landratsamtes verabreicht. Das ist der höchste Wert seit Monaten. Rund ein Drittel der Besucher, knapp 270 Personen, haben sich dabei das erste Mal gegen das Corona-Virus impfen lassen. Wegen des Andrangs kam es zu längeren Wartezeiten. Ab Mittwoch, 17. November 2021 ist eine vorherige Anmeldung verpflichtend. Nur so könne der Betrieb sichergestellt werden, hieß es am Montag.

Mäßiges Interesse im Kreis Regen

Vergleichsweise mäßig nimmt die Impfbereitschaft im Landkreis Regen zu. Der Leiter des Impfzentrums, Stefan Brücklmayer, beobachtet zwar einen spürbaren Anstieg. Laut Landratsamt sind im Impfzentrum und in den mobilen Impfbussen letzte Woche insgesamt knapp 1.750 Impfspritzen verabreicht worden, meist waren das aber Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Im Impfzentrum gab es nur 461 Erstimpfungen, bei den Hausärzten im Landkreis gab es zusätzlich knapp 100 Erstimpfungen.