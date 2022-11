Deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber in Region Würzburg

Laut der Würzburger Agentur für Arbeit waren in der Region auch im vergangenen Ausbildungsjahr, das von Oktober 2021 bis September 2022 gerechnet wird, deutlich mehr Ausbildungsstellen offen als es Bewerber dafür gab. 2.760 junge Menschen waren demnach auf der Suche nach einem dualen Ausbildungsplatz – und damit 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich stieg die Zahl der zu besetzenden betrieblichen Ausbildungsstellen um 5,8 Prozent auf 4.390.

Stefan Beil, Leiter der Agentur für Arbeit Würzburg, konstatiert laut Pressemeldung: "Obwohl wir im zu Ende gegangenen Berichtsjahr wieder mehr Ausbildungsinteressenten verzeichnen, klafft die Schere zwischen Ausbildungsangeboten und nachfragenden Jugendlichen immer weiter auseinander."

Klassische Ausbildung im Abseits

Von den Bewerbern haben derweil rund 57 Prozent tatsächlich eine Ausbildung begonnen. Andere entschieden sich etwa für andere Qualifikationsmaßnahmen, weiteren Schulbesuch oder ein Studium. Letztere Entwicklung bereitet den Arbeitsvermittlern teils Sorge. "Junge Menschen entscheiden sich oftmals für einen weiteren Schulbesuch oder streben einen Studienabschluss an, so dass die klassischen Ausbildungsberufe etwas ins Abseits geraten", so Agenturchef Beil. Das sei auch mit Blick auf den Fachkräftemangel ein Problem.

Vermittlung läuft weiter

Bewerbern aber auch Betrieben, die aktuell noch nach einer Ausbildungsstelle suchen oder eine zu besetzen haben, ruft Beil auf, sich bei seiner Behörde zu melden. Dort werden bis mindestens Ende des Jahres weiter Ausbildungsstellen vermittelt. Die Arbeitsagentur in Würzburg ist für Stadt und Land Würzburg sowie die Landkreise Kitzingen und Main-Spessart zuständig.