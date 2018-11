Dettelbach: Leiche nach drei Jahren identifiziert

Am 29. Dezember 2015 hatte ein Jäger in einem kleinen Waldstück südlich des Mainfrankenparks einen männlichen Leichnam entdeckt. Die Würzburger Kriminalpolizei schloss eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes aus, seine Identität war jedoch völlig unklar. Die Polizei bat Anfang 2016 die Bevölkerung um Mithilfe. Neben einer Personenbeschreibung wurden auch Bilder von dem Toten und dessen Bekleidung veröffentlicht.

Sohn des Toten meldet sich bei der Polizei

Erst Ende Oktober 2018 meldete sich ein 22-Jähriger aus Moldawien bei der Kriminalpolizei in Würzburg. Er gab an, dass es sich bei dem Verstorbenen um seinen Vater handeln könnte. Dieser wird seit Ende 2015 vermisst. Offenbar war der Moldawier im Internet auf einen Bericht über die unbekannte Leiche gestoßen. Wie der 22-Jährige der Polizei berichtete, war er mit seinem Vater im November 2015 mit dem Bus von Bremen unterwegs in Richtung Moldawien. Während eines Halts auf dem Autobahn-Parkplatz bei Theilheim (Lkr. Würzburg) sei der damals 52-Jährige verschwunden. Auf Drängen der Fahrgäste sei der Bus damals ohne den Vermissten weitergefahren.

Anhand von DNA-Vergleichsmaterial konnte nun zweifelsfrei geklärt werden, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam tatsächlich um den vermissten Vater des 22-Jährigen handelt.