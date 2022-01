Detektor schlägt an: Sondengänger findet Marihuana

Ein Sondengänger hat in Pottenstein im Landkreis Bayreuth eine größere Menge Marihuana gefunden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war der Mann bereits am Silvesternachmittag in der Nähe des Wanderparkplatzes "Mittelmühle" auf der Suche nach Metall, als sein Detektor anschlug.

Menge der gefundenen Drogen noch unklar

Nach einer kurzen Grabung stieß der 28 Jahre alte Mann schließlich auf eine Metalldose, in der wiederum mehrere, randvoll mit Drogen gefüllte Schraubgläser versteckt waren. Der Finder meldete seine Entdeckung der Polizei, die den Fund beschlagnahmte und nun nach dem Besitzer sucht.

Um welche Menge des Rauschgiftes es sich bei dem Fund genau handelt, stehe noch nicht fest. Der Inhalt der Gläser habe noch nicht gewogen werden können, um mögliche Spuren nicht zu verwischen, heißt es auf Nachfrage des BR bei der Polizei. Man gehe allerdings von mehreren hundert Gramm Marihuana aus.