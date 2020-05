Desolate Zustände: FOS/BOS Augsburg braucht dringend Hilfe

Das Problem ist bei weitem nicht neu, aber jetzt gewinnt es an Brisanz: Seit letzter Woche sind auch die Abschlussklassen der FOS/BOS in Augsburg zurück in ihrer Schule. In der allerdings fehlt es in Sachen Hygiene in Corona-Zeiten an allem: Waschbecken, Toiletten, Seife. Deshalb haben sich die Schüler der 12. Klassen schon vor gut zehn Tagen in einem Brandbrief an die Stadtratsfraktion der Freien Wähler in Augsburg gewandt.

Kaputte Seifenspender, defekte Fenster

Die haben jetzt einen Dringlichkeitsantrag an Oberbürgermeisterin Eva Weber gestellt. Sie fordern darin, die hygienischen Mängel an der Schule sofort zu beheben. Seifenspender und Toilettenspülungen sind großteils kaputt, in den Containern, die aufgestellt wurden, weil die Schule aus allen Nähten platzt, gibt es überhaupt keine Toiletten. In vielen Klassenzimmern können die Fenster nicht geöffnet werden, weil sie defekt sind, so dass auch nicht ausreichend gelüftet werden kann.

Außerdem, so die Freien Wähler, seien an der FOS/BOS im Unterschied aktuell etwa dreiviertel aller Schüler wieder im Unterricht, da diese Schulform ja erst mit der 11. Klasse beginnt.

Freie Wähler fordern Sofortmassnahmen

Die Freien Wähler fordern deshalb, die hygienischen Mängel im Gebäude sofort zu beheben. Auch in den zusätzlichen Containern, in denen unterrichtet wird, müsste eine ausreichende Zahl an Toiletten geschaffen werden. Defekte Fenster, die nicht mehr geöffnet werden können, sollten dringend ausgetauscht werden. Alle Klassenzimmer müssten nach den vom Kultusministerium erlassenen Hygienevorschriften ausgestattet werden.

Die Stadt als Sachaufwandsträger der FOS/BOS solle bei der Durchführung der Maßnahmen das Gesundheitsamt mit ins Boot holen, da der katastrophale Zustand der sanitären Einrichtungen zwangsläufig zu einem enormen Infektionsrisiko und somit früher oder später zu einem Corona-Fall führen könnten.