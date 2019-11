Design-Weihnachtsbaum aus Coburg in Londoner Museum

Ein Designer-Weihnachtsbaum aus Coburg steht seit heute in der Haupteingangshalle des "Victoria and Albert Museums" in London. Wie das Coburger Stadtmarketing mitteilte, beauftragt das Design-Museum seit Jahren anerkannte Designer mit dem Entwurf eines Christbaumes, der dann zwischen Ende November und dem 6. Januar in der Eingangshalle zu sehen ist.

Modell "Freedom": Coburger Studentin setzt sich durch

Im Rahmen der Feierlichkeiten der beiden 200. Geburtstage von Prinz Albert und Queen Victoria haben sich die Museumsfachleute in diesem Jahr für den Entwurf der Coburger Studentin Anna Hünnerkopf entschieden. Ihr Modell "Freedom" setzt sich aus weißen Origami-Papier-Friedenstauben zusammen. Das Modell entwarf sie im Rahmen eines Seminars im Studiengang Integriertes Produktdesign an der Coburger Hochschule.