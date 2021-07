Derzeit keine Unwetterwarnung für Franken

Über Südbayern ist am Samstagabend eine Gewitterfront hinweggezogen. Besonders betroffen war die Region um Kempten. Hier kam zeitweise Hagel in Golfballgröße vom Himmel. Nach Angaben der Polizei musste die Feuerwehr für einige Einsätze ausrücken. Sie räumte umgestürzte Bäume von der Straße, außerdem gab es kleinere Überschwemmungen. Eine genaue Schadensbilanz liegt noch nicht vor.

Unwetterwarnung auch für westliches Franken

Während sich die Lage in Südbayern beruhigte, gab der Deutsche Wetterdienst gegen 23 Uhr für das westliche Mittelfranken eine Unwetterwarnung der Stufe drei aus. Betroffen waren u.a. die Kreise Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim in Mittelfranken und das unterfränkische Kitzingen. Mittlerweile ist diese Unwetterwarnung aber von der Karte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht mehr aufgeführt (Stand: 25.07.21; 00.30 Uhr).

Unterschied zum Wetter von vergangener Woche

Laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh unterscheidet sich die Unwetterfront maßgeblich von der am letzten Wochenende. Der stärkere Wind in höheren Lagen transportiere die Gewitter und den Starkregen schneller weiter, so dass es nicht zu den massiven Regenmengen in kürzester Zeit komme wie in Berchtesgaden.