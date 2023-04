Derselbe Kapitän schuld an Schiffsunfall und Beinahe-Havarie

Vergangenen Woche hat die Wasserschutzpolizei Passau gleich zwei Schiffsunfälle in einer Donauschleuse sowie auf dem Main-Donau-Kanal gemeldet. Wie ein Sprecher dem BR nun mitteilte, habe es sich dabei allerdings – entgegen der bisherigen Annahme – um ein und dasselbe Schiff mit demselben Kapitän gehandelt.

Kapitän des rumänischen Güterschiffs hatte 2,3 Promille

Der Hintergrund: Zunächst hatte Anfang vergangener Woche der stark alkoholisierte Kapitän eines unter rumänischer Flagge fahrenden Güterschiffs einen Unfall auf dem Main-Donau-Kanal bei Riedenburg im Landkreis Kelheim verursacht. Er war mit seinem knapp 80 Meter langen Frachter zwei Mal gegen das Ufer gestoßen, bevor die Besatzung ihn daran hinderte, weiterzufahren. Anschließend führte die Polizei eine Blutkontrolle durch. Ergebnis: 2,3 Promille.

Wasserschutzpolizei wollte Kapitän erneut kontrollieren

Am Freitag soll dann ein Gütermotorschiff in der Donauschleuse Kachlet bei Passau beinahe gekentert sein. Aufmerksame Wasserschutzpolizisten, so hieß es in der Pressemitteilung der Wasserschutzpolizei von Samstag, sollen den Unfall offenbar in letzter Sekunde verhindert haben. Laut dem Sprecher habe die Wasserschutzpolizei den Kapitän einige Tage nach dem ersten Vorfall in der Donauschleuse aber schlicht erneut kontrollieren wollen. Entgegen den ersten Angaben solle allerdings keine Gefahr bestanden haben, dass das Schiff kentert.

Anderer Frachter in Schleuse gesunken

Mitte März war in der Schleuse Geisling, knapp 100 Kilometer donauaufwärts, ein mit Eisenerz beladener Frachter gesunken. Es hatte danach mehr als zwei Wochen gedauert, das havarierte Schiff zu bergen.