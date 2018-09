"Derschwitzen" ist Oberfränkisches Wort des Jahres

"Derschwitzen" ist das oberfränkische Wort des Jahres. Das teilte Bezirkstagspräsident Günther Denzler am Sonntag in Zell im Fichtelgebirge mit.

Derschwitzen - durch Schwitzen zu Grunde gehen

Wegen des Jahrhundertsommers sei die Entscheidung der vierköpfigen Jury "sehr schnell und einvernehmlich" gefallen. Die offizielle Bedeutung des Wortes ist "durch Schwitzen zu Grunde gehen", sagte die Sprachwissenschaftlerin Almut König von der Friedrich Alexander Universität Erlangen. Der Buchstabe "d" als Vorsilbe sei bereits seit dem 12. Jahrhundert im Gebrauch und sei in den bayerischen und ostfränkischen Dialekten bis heute überliefert.

1.500 Einsendungen - klarer Vorsprung vor Bäbbm und Hüts on Brüh

"Derschwitzen" machte das Rennen aus 1.500 Einsendungen an die Kulturservicestelle des Bezirks Oberfranken. In der engeren Auswahl standen in diesem Jahr außerdem die Worte: Bäbbm - Lippenherpes, Hüts on Brüh - Kloß mit Soß, die Röwärn - Radbere oder bekannter Schubkarre und die Blunz'n - Blase, meist mit Fleisch gefüllt oder auch abfällig für einen stark hervortretenden Bauch.

Wischlkstla - war erstes Oberfränkisches Wort des Jahres

Seit 2015 kürte der Bezirk Oberfranken erstmals das "Oberfränkische Wort" des Jahres. Damals war das Gewinnerwort "Wischkästla" für Handy. Im vergangenen Jahr war es "urigeln". Der oberfränkische Begriff beschreibt das Gefühl, wenn kalte Hände oder Füße in der Wärme langsam auftauen.

Die Verleihung des Titels war Teil des 21. Mundart-Theatertags im Oberfränkischen Bauernhofmuseum in Kleinlosnitz