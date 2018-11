Der Zank um den Gestank in Raubling geht weiter

In der örtlichen Zeitung verkündete die Firma Pharmazell am Mittwoch, das "akute Problem in den Griff bekommen" zu haben. Bei einer Fahrradfahrt zum Werksgelände heute am frühen Morgen roch es allerdings noch immer intensiv.

Verkäuferinnen: Stinkt immer noch – auch wenn's schon schlimmer war

Und auch Stimmen aus der Bevölkerung in Raubling decken sich nicht mit der Aussage des Unternehmens. Zwei Verkäuferinnen eines Geschäftes in der Nähe des Werksgeländes sagten dem BR bereits am Mittwochnachmittag, es rieche noch immer, "wenn auch nicht mehr ganz so furchtbar wie an vielen Tagen zuvor".

Ein Anwohner sagt gar, es stinke "noch immer bestialisch". Er überlegt nun, die Firma wegen Körperverletzung zu verklagen.

Landratsamt: Lage verbessert sich

Das Landratsamt Rosenheim als übergeordnete Behörde bestätigte hingegen, dass sich die Lage in Raubling bereits verbessert habe. Der Geruch baue sich tatsächlich ab. Bis er komplett verschwunden sei, werde es aber noch etwas dauern. Am Dienstag will das Landratsamt weitere Kontrollen durchführen.

Seit Wochen modriger, fäulnisartiger Gestank

Seit Anfang Oktober überzieht Pharmazells Kläranlage Raubling und seine Nachbargemeinden mit einem modrigen, fäulnisartigen Gestank, der sich in Kleidung, Gardinen und anderen Textilien festsetzt. Pharmazell versicherte immer wieder, alles zu tun, um das Problem zu lösen.

Kläranlagen seien aber nun einmal träge, deshalb dauere es so lange. Die Firma stellt pharmazeutische Wirkstoffe her und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.