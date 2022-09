Der Winter naht: Einzelhandel in Unterfranken vielerorts besorgt

In vielen Städten Unterfrankens wie etwa Schweinfurt, Bad Kissingen und Miltenberg blickt der Einzelhandel mit Sorge auf den kommenden Winter. Die Gründe hierfür seien den Städten und Einzelhandelsverbänden zufolge die Corona-Pandemie, die steigenden Energiepreise infolge des Ukrainekriegs sowie ein verändertes Konsumverhalten der Bürger. Doch während die einen mit negativen Entwicklungen rechnen, sind einige optimistischer gestimmt.

Worst Case: Schließungen

Städte wie Lohr am Main und Schweinfurt rechnen mit weiteren finanziellen Einbußen – unter anderem durch erhöhte Energiekosten, weniger Käufe und kürzere Öffnungszeiten. Vereinzelt erwarte man auch weitere Schließungen.

In Schweinfurt zum Beispiel habe es seit Beginn der Corona-Pandemie zwei bis drei Schließungen gegeben, berichtet Axel Schöll, stellvertretender Bezirksvorsitzender Unterfrankens des Handelsverbands Bayern (HBE). Dazugekommen seien hingegen seitdem keine neuen Geschäfte.

Optimismus trotz der schwierigen Lage

Andere Städte wie Würzburg, Bad Neustadt und Haßfurt sind trotz der angespannten Lage optimistischer. Ihrer Meinung nach stellen die alten und neuen Schwierigkeiten die Händler zwar vor große Herausforderungen, allerdings könne der Einzelhandel diese in der Regel größtenteils noch abfedern. Sie seien derzeit recht gut aufgestellt.

Vor allem Touristenstädte wie Würzburg seien für Unternehmen sehr attraktiv, erklärt Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketings "Würzburg macht Spaß". Deshalb gälte Würzburg als beliebter Handelsstandort. Selten stehe hier ein Geschäft leer: Die durchschnittliche Leerstandsquote liege gerade einmal bei fünf Prozent, so Weier. Zum Vergleich: In Schweinfurt betrage die Leerstandsquote etwa 20 Prozent, so Axel Schöll.

Corona-Pandemie: Minus in der Kasse

Laut Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer von Unterfranken des HBE, sei der Einzelhandel aktuell immer noch durch die Corona-Pandemie angeschlagen: weniger Besucher, weniger aktive Käufer, weniger Umsatz – ein Minus in der Kasse. Die Besucherzahlen seien während der Pandemie überall stark gesunken.

Und laut Wedde würden sich diese wegen der aktuellen Schwierigkeiten wie der Energiekrise auch nur langsam erholen. Die steigenden Energiepreise sorgen für höhere Ausgaben – privat und im Geschäft. Eine Situation, die Volker Wedde große Sorge bereitet.

Unterschiedliche Besucherfrequenz

Auf Nachfrage des BR geben die unterfränkischen Städte und Einzelhandelsverbände an, unterschiedlich stark von niedrigen Besucherzahlen betroffen zu sein. Würzburg zum Beispiel stehe derzeit noch recht gut da, erklärt Wolfgang Weier. Die Besucherrate sei ähnlich hoch wie vor der Pandemiezeit. Im Durchschnitt seien es pro Woche bis zu 200.000 Passanten. Die Kundenfrequenz – also die Anzahl an Personen, die in Geschäfte hineingehen und etwas kaufen – sei um sieben bis zehn Prozent gesunken.

In Lohr am Main ist die Lage wesentlich schlechter. Laut Angelika Winkler, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Lohrer Handel & Gewerbe e.V., liege die Besucherfrequenz dort derzeit immer noch 20 Prozent unter dem Wert vor Pandemie-Beginn. Zusammen mit den neuen Herausforderungen könne sich das auf ein Minus von bis zu 40 Prozent ausweiten, so die Einschätzung Winklers.

Kunden nicht in Kaufstimmung

Nach Volker Wedde vom HBE wiegen die neuen Schwierigkeiten schwer: Die aktuelle Energiekrise, die anhaltend hohe Inflation und die pandemiebedingten Unsicherheiten führten dazu, dass Verbraucher einerseits weniger Lust aufs Einkaufen hätten und andererseits mengenmäßig weniger kaufen würden. Spontankäufe blieben aus. Das Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland (HDE) zeigt, dass die Verbraucherstimmung einen neuen Allzeit-Tiefstand erreicht hat (Stand: September 2022). Es sei daher in den kommenden Monaten mit einer Konsumzurückhaltung zu rechnen.

Die Folge: Unternehmen und Händler machen weniger Umsatz, erklärt Wedde. Dazu kämen die erhöhten Energiekosten, die diesen Umsatz zusätzlich reduzieren würden. Das bringe Unternehmen und Händler an ihre finanzielle Belastungsgrenze. Unternehmen seien daher auf schnelle und unterstützende Entlastungen angewiesen – "etwa die Strompreisbremse bei kleinen und mittleren Unternehmen".

Unterfranken vergleichsweise gut aufgestellt

Laut Volker Wedde werde sich erst in der Zukunft zeigen, wie stark der Einzelhandel letztendlich von den aktuellen Herausforderungen betroffen sein wird bzw. schon ist. Derzeit seien die Einzelhandelsstrukturen in Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern noch intakt.

Speziell Unterfranken habe viele attraktive Einkaufsorte. Nach Angaben des Bezirksgeschäftsführers erwirtschafte der Einzelhandel in Unterfranken etwa 7,3 Milliarden Euro – über zehn Prozent des Handelsumsatzes in Bayern. Seit Jahren sei dieser Beitrag etwa stabil.

Studie: Homeoffice verlagert Konsum an Stadtrand

Eine aktuelle Studie des ifo-Instituts auf Basis von Einzelhandelsumsätzen zeigt, dass die Corona-Pandemie und der Zuwachs von Arbeit im Homeoffice den Konsum aus den Innenstädten an den Stadtrand verlagert, wie das Institut heute mitteilt.

"Dauerhaft mehr Homeoffice, mehr Online-Shopping und die resultierenden regionalen Konsumverschiebungen stellen das Konzept von deutschen Innenstädten als reine Einkaufs- und Arbeitsorte stark in Frage", erläutert Simon Krause, Mitautor der Studie: "Das kann erhebliche Folgen für den Einzelhandel, Bürokomplexe und Gastronomie haben sowie für die Verkehrs- und die Stadtplanung."

Ziel: Innenstädte sollen attraktiv bleiben

Egal, was die Zukunft bringen mag: Die Städte und Einzelhandelsverbände sind nach eigenen Angaben bemüht, die Innenstädte und somit den Einzelhandel für Bürgerinnen und Bürger weiterhin attraktiv zu gestalten – zum Beispiel durch Events wie Marktfeste, verkaufsoffene Sonntage und Einkaufsabende.

Ganz aktuell, berichtet Wedde, werde vielerorts an Konzepten gearbeitet, "wie die Innenstädte weihnachtlich gestaltet und präsentiert werden können – natürlich mit dem sorgsamen Blick auf die Energieeffizienz und eventuell steigenden Corona-Zahlen".