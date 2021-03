Der weltgrößte Osterbrunnen wird wieder nicht geschmückt

Viele Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz werden wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht geschmückt. Darunter ist auch der bekannte Osterbrunnen in Bieberbach im Landkreis Forchheim. Normalerweise gibt es dort den größten, mit handbemalten Eiern geschmückten Osterbrunnen der Welt. Mit exakt 11.108 Eiern landete der Brunnen im Jahr 2000 erstmals im Guinness-Buch der Rekorde. Nachdem die Tradition schon im vergangenen Jahr nicht gepflegt werden konnte, wird der Brunnen auch in diesem Jahr nicht geschmückt.

Das Schmücken von Osterbrunnen ist Gruppenarbeit

Der Grund: Das Aufhängen von bunten Girlanden aus handbemalten Ostereiern ist immer eine Gruppenarbeit, sagt Matthias Helldörfer von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz. Und Gruppenarbeit gingen in Corona-Zeiten nunmal nicht. Außerdem wolle man keine Menschenansammlungen provozieren.

Menschen trugen das Wasser aus dem Tal in die Höhen

Das Schmücken der Osterbrunnen hat in der Fränkischen Schweiz eine lange Tradition. Früher mussten die Menschen das Wasser aus dem Tal auf die wasserarmen Höhen tragen. Daher werden die Brunnen bis heute verehrt und immer an Ostern geputzt und geschmückt. Vor der Corona-Pandemie wurden in der Fränkischen Schweiz über 200 Brunnen bunt geschmückt.

Fränkische Schweiz leidet unter ausbleibendem Tourismus

Besucher aus ganz Deutschland zeiht des darum jedes Jahr um Ostern in die Fränkische Schweiz. In diesem Jahr wollen die Menschen bisher noch an knapp 60 Orten an dem Brauchtum festhalten, heißt es aus der Tourismuszentrale der Fränkischen Schweiz. Die fehlenden Osterbrunnen sind für viele kleinere Orte in der Fränkischen Schweiz eine echte Katastrophe. Ferienwohnungen stehen leer, die Brennereien blieben auf ihren Destillaten sitzen. Die Gastronomie leidet ohnehin unter rückläufigen Touristenzahlen, heißt es aus der Tourismuszentrale.

Büsche oder Bäume sollen geschmückt werden

Wo sich die Gemeinde oder die Heiamtvereine dazu entschließen auf das Schmücken zu verzichten, sollen zumindest Büsche oder Bäume mit bunten Eiern behängt werden. Traditionell beginnen die Menschen in der Fränkischen Schweiz am 25. März damit, die Brunnen zu schmücken.