Der Weg für die Straßenbahnlinie 6 in Würzburg ist frei

Acht Jahre lang lief das Planfeststellungsverfahren für die Straßenbahnlinie 6 in Würzburg – jetzt hat die Regierung von Unterfranken den Weg für das Großprojekt mit einem Beschluss freigegeben. Die Straßenbahnlinie soll die Innenstadt mit dem Hubland verbinden, wo ein Großteil der Universität angesiedelt ist sowie mittlerweile ein Wohngebiet. Regierungspräsident Eugen Ehmann hat die Nachricht am Donnerstag persönlich im Stadtrat überbracht, wie Johannes Hardenacke, Sprecher der Regierung von Unterfranken auf Nachfrage bestätigte. Noch vor Weihnachten, soll der Beschluss der Würzburger Straßenbahn GmbH übergeben werden, die eine Planfeststellung im Juni 2012 beantragt hatte.

IHK und Handwerkskammer fordern schnelle Realisierung

Unmittelbar nach Bekanntgabe kamen die ersten Reaktionen: Die IHK Würzburg-Schweinfurt und die Handwerkskammer für Unterfranken betonen die hohe Bedeutung der Linie 6 für die Region Würzburg und sprechen sich nun für eine schnelle Projektumsetzung aus. "Neben dem klaren Bekenntnis aller politischen Akteure zur Sicherung dieses Mammutprojektes für die Region muss nun insbesondere die Finanzierung gesichert werden. Der Bau selbst wird schließlich Jahre dauern, da braucht es Durchhaltekraft und Konsens", sagen Klaus Mapara, Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt, und Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Grüne und SPD reagieren positiv auf Beschluss

Und auch die Grünen-Fraktion im Stadtrat freut sich über den Beschluss. "Wir haben von Anfang an für eine Straßenbahn ins Frauenland und an den Campus Hubland gekämpft und kommen endlich der Realisierung einen entscheidenden Schritt näher. Für das bedrückende Pandemie-Jahr 2020 ist das zumindest stadtpolitisch ein versöhnlicher Abschluss", schreibt Fraktionsvorsitzende Karin Miethaner-Vent in einer Stellungnahme. Ihr Fraktionskollege Matthias Pilz fügt hinzu: "Wesentlich schneller und mit dreifacher Kapazität gegenüber dem Omnibus, so sind die Verbesserungen durch die Straßenbahn mit ihrer Fertigstellung zwischen Hauptbahnhof und Universitätszentrum zu erwarten." Auf Instagram nimmt auch Alexander Kolbow, Fraktionsvorsitzender der Würzburger SPD Stellung: "Endlich ist das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Ab jetzt müssen sich die Würzburger Straßenbahn GmbH und die Stadt Würzburg schnellstmöglich an die Vorbereitung für den Bau machen."

Pläne wurden vielfach überarbeitet und nachgebessert

Im Verlauf des Planfeststellungsverfahrens brachten Bürger zahlreiche Einwendungen und Kritikpunkte vor. Vor allem im Stadtteil Frauenland haben sich Anwohner gegen die geplante Straßenbahn gewehrt. Diese Einwände hätten die Verantwortlichen berücksichtigt und beispielsweise beim Lärmschutz nachgebessert, hieß es zuletzt von der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV). Eigentlich hätte die neue Straßenbahnlinie schon zur Würzburger Landesgartenschau im Jahr 2018 fertig sein sollen. Wegen der hohen Anzahl von Einwendungen hatte sich das Projekt aber verzögert.

Die "Straba 6" soll den Stadtteil Frauenland und das Universitätsgelände am Hubland an das Würzburger Straßenbahn-Netz anbinden. Viele Studenten werden die neue Trasse nutzen. Die WVV rechnet mit 28.000 Fahrgästen am Tag. Als Kosten waren zunächst etwa 80 Millionen Euro veranschlagt. Inzwischen wird mit einem dreistelligen Millionenbetrag gerechnet.