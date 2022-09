Der Wahlkampf-Schlager der Freien Wähler? Noch offen!

Hubert Aiwanger muss nicht mal da sein, um Applaus zu bekommen. Während er bei der Energieministerkonferenz in Hannover ist, wird er in Harburg bei Nördlingen von den Parteikollegen hochgelobt. Schließlich sei der Freie Wähler-Chef aktuell in wichtiger Mission unterwegs – als bayerischer Energieminister mitten in der Energiekrise. Die nimmt auch bei der Herbstklausur der Freie Wähler-Fraktion einen wichtigen Raum ein. Aiwanger und Fraktionschef Florian Streibl halten die steigenden Energiepreise wirtschaftlich für gefährlicher als die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und das hat auch für die Politik der Freien Wähler Folgen.

Bislang kein Wahlkampfschlager für 2023

Ein Jahr vor der Landtagswahl bieten die Herbstklausuren den Fraktionen eigentlich die Chance, ihr Profil zu schärfen und Themen zu besetzen. Bislang ist es den Freien Wählern immer gelungen, ein griffiges Wahlkampfthema zu finden. Ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem die Bürger die Partei sofort identifizieren konnten. 2008 war es die Anti-Euro-Kampagne, 2013 die Debatte um das acht- oder neunjährige Gymnasium. Und 2018 waren die Freien Wähler für viele Bürger die Partei, die sie von den Straßenausbaubeiträgen befreit hat.

Und was wird der Wahlkampfschlager bei der anstehenden Landtagswahl 2023? Das bleibt bei der Herbstklausur in Nördlingen noch offen. Noch sind sich die Freien Wähler nicht sicher, ob sie diesmal überhaupt auf ein großes Wahlkampfthema setzen werden oder lieber auf mehrere kleine.

Streibl: "Noch nicht das ganze Pulver verschießen"

Jetzt als Regierungsfraktion ist es für sie schwieriger Wahlkampf zu machen als 2018 als Oppositionspartei. Schließlich sind die Freien Wähler nun mitverantwortlich für das, was versäumt wurde oder noch besser gemacht werden sollte. Sie tun sich daher schwer damit, ein griffiges Wahlkampfthema zu finden. Und wenn, dann würde man es jetzt noch nicht preisgeben, heißt es aus Freie Wähler-Kreisen. Schließlich könnte der Koalitionspartner CSU das Thema sonst schnell abräumen und die Lorbeeren für sich einheimsen.

Auf die Frage von BR24, warum bei der Herbstklausur der Freien Wähler noch recht wenig Wahlkampf zu spüren ist, erklärt Fraktionschef Florian Streibl: "Wir wollen ja noch nicht das ganze Pulver verschießen." Und auch die aktuelle, politische Lage dürfte hier eine Rolle spielen. "Es geht jetzt nicht darum, neue Themen zu konstruieren, die besonders hip und schrill in der Zeitung ankommen", sagt Susann Enders, Landtagsabgeordnete und Generalsekretärin der Partei.

Generalsekretärin: Keine "schrillen Themen" in Krisenzeiten

Das passe nicht in die jetzige Krisensituation, "wenn die Leute nicht wissen, wie es vorne und hinten im Geldbeutel langen soll", so Enders. Schließlich dreht sich derzeit alles um die Energiekrise, darum wie teuer Strom und Benzin noch werden und ob sie überhaupt über den Winter reichen.

Welche Themen im Wahlkampf groß werden, hänge daher auch davon ab, wie sich die Lage im Winter entwickelt. Dahinter steckt die Befürchtung, dass sich die Energiekrise zu einer sozialen Krise ausweiten und den sozialen Frieden bedrohen könnte. Doch können die Freien Wähler sich auch mit sozialen Themen profilieren? Auf jeden Fall, beteuert Enders und nennt gleich ein Beispiel: die Kinder-Grundsicherung. Die müsse der Bund nun schnellstens umsetzen. Denn gerade in Krisenzeiten seien die Kinder besonders gefährdet. So steht es auch in einem Forderungspapier, das die Freien Wähler bei ihrer Herbstklausur in Nördlingen beschlossen haben.

Abgrenzung zur CSU derzeit schwer

Sie haben einen 20 Punkte-Forderungskatalog verabschiedet, der sich vor allem an die Bundesregierung richtet. Inhaltlich unterscheiden sich die Forderungen kaum von CSU-Ideen. Die Freien Wähler sind für eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Außerdem wollen sie niedrigere Steuern auf Strom, Erdgas und Heizöl sowie einen Energiepreisdeckel und eine höhere Pendlerpauschale. Alles Punkte, die auch CSU-Chef Markus Söder in den letzten Wochen immer wieder ins Spiel brachte. Dabei ist es für die Freien Wähler wichtig, eigene Akzente im Wahlkampf zu setzen, da sie traditionell mit der CSU um eine ähnliche Wählerklientel buhlen.

Auch mit ihren öffentlichen Attacken auf die Ampel-Regierung ähneln sich CSU und Freie Wähler. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Florian Streibl, attestiert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen in seinem Auftaktstatement zur Klausur "fast religiösen Fanatismus", mit dem er die Themen der Grünen umsetzen wolle. Mittelstand und Wirtschaft würden im Regen stehen gelassen.

Gegenmodell zur Berliner Ampelregierung

Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der Freie Wähler-Fraktion, betont sogar ausdrücklich, dass CSU und Freie Wähler "derzeit enger denn je" zusammenrücken. Er sieht das aber nicht als Gefahr, sondern als "Erfolgsrezept", als Gegenmodell zur Berliner Ampelregierung. "Weil am Berliner Kabinettstisch neuerdings kein einziger bayerischer Top-Entscheider mehr sitzt, bedarf es dringend einer bürgerlich-liberalen Phalanx aus FW und CSU", so Mehring.

Anders lief es in der Corona-Pandemie. Da konnten die Freien Wähler mit ihrem liberaleren Kurs dem Koalitionspartner, der CSU, sogar Stammwähler abspenstig machen. Doch längst hat Markus Söder seinen Kurs geändert. Dabei will er sich auch verstärkt wieder den Konservativen am Land annähern, dem Kerngebiet der Freien Wähler.

Wunschkoalition der Freien Wähler bleibt die CSU

Im Wahlkampf wird der Ton zwischen Freien Wählern und CSU wohl rauer werden, heißt es aus den Reihen der Freien Wähler, schließlich kämpfen beide Parteien um das bürgerliche Lager. Den Freien Wählern ist klar, sie brauchen ein Alleinstellungsmerkmal, etwas, was sie vom Konkurrenten CSU unterscheidet. Und das trotz Energiekrise und Regierungszusammenhalt. Denn Fraktionschef Florian Streibl würde am liebsten mit der CSU weiterregieren. Auch Parteichef Hubert Aiwanger sieht das so. Arm in Arm mit der CSU wolle man zwar nicht gehen. Aber man sei "keine Partei, die in der Stunde der Not Amok fährt und das politische System gefährdet, indem man sich nicht koalitionsfähig zeigt."