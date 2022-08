Der Volksfestkalender in Niederbayern fürs Wochenende

Auftakt für die Bartlmädult

Start für die 683. Bartlmädult in Landshut: Am Freitagabend beginnt um 18 Uhr eines der ältesten Volksfeste Bayerns. Bis zum 28. August werden in diesem Jahr mehrere hunderttausend Besucher in Landshut erwartet. Der Bieranstich am Freitag wurde wegen des erwarteten Regens von der Altstadt in ein Festzelt verlegt, der Festauszug entfällt.

Die Bartlmädult wird seit 1339 im Spätsommer gefeiert. Der Name rührt vom ursprünglichen Veranstaltungstermin rund um den Bartholomäustag am 24. August her. Die Ursprünge des Festes gehen auf die Gründung des Landshuter Stadtteils Freyung zurück. Zur Förderung des Handels in dem neuen Viertel stiftete der bayerische Herzog Heinrich XIV. den Bürgern von Landshut einen Jahrmarkt, der bis heute abgehalten wird.

"Drent und herent" beim Grenzlandfest

In Neuhaus am Inn im Landkreis Passau beginnt am Freitagabend nach zweijähriger Coronapause das Grenzlandfest. Es dauert bis Sonntag. Es ist die 50. Ausgabe. Das Neuhauser Grenzlandfest ist wegen seiner Lage - das Festgelände ist direkt am Fluss Inn - sehr beliebt. Traditionell treffen sich hier viele Gäste von "drent und herent" - also aus der Region Passau und der österreichischen Nachbarstadt Schärding.

"Auerer Kirwa" beginnt

Seit 2020 ist in Frauenau im Bayerischen Wald Fritz Schreder Bürgermeister – und jetzt kann er zum ersten Mal das Volksfest in seiner Gemeinde eröffnen. Denn wegen Corona gab’s in den vergangenen beiden Jahren keine Auerer Kirwa, eins der traditionsreichsten Feste im Bayerischen Wald. Am Freitag um 17 Uhr wird die Auerer Kirwa mit einem Standkonzert im Museumspark in Frauenau eröffnet, der Einzug ins Festzelt wird unüberhörbar von Wolfsauslassern und Goaßlschnalzern umrahmt. Die Auerer Kirwa, dauert bis zum kommenden Montag.

Mit Dirndl und Lederhosn ins Eisstadion

Parallel zum Gäubodenvolksfest präsentieren sich am Freitagabend die Straubing Tigers zum ersten Mal in dieser Saison ihrem Heimpublikum. Im Eisstadion am Pulverturm gegenüber dem Volksfestgelände Am Hagen erwarten die Niederbayern um 18 Uhr den HC Lugano beim Gäubodenvolksfestcup, einem Saisonvorbereitungsturnier. Die Fans der Straubing Tigers verbinden traditionell den Stadion- und den Volksfestbesuch. Deswegen kommen viele mit Dirndl und Lederhosen ins Stadion – ein nicht alltägliches Bild in deutschen Eisstadien.

Ochsenrennen in Dornwang

In Dornwang steht das Wochenende im Zeichen der Ochsen. Am Freitagabend wird es beim "Dornwanger Ochsen-Rock" laut im Bierzelt neben der Rennbahn. Der Sonntag beginnt mit einem Weißwurstessen, ab 10.30 Uhr ist freies Ochsentraining neben der Festwiese, um 14 Uhr dann beginnen die sieben Rennen, bei denen der Sieger ermittelt wird. Ab 18 Uhr ist dann Siegerehrung.

Bergkirchweih auf dem Arber

Nach zwei Jahren Coronapause wird am Sonntag um 10.30 Uhr auf dem Großen Arber wieder Bergkirchweih gefeiert. Traditionell kommen tausende Besucher zum Gottesdienst an die Arberkapelle und feiern anschließend auf dem höchsten Gipfel im Bayerischen Wald (1.453 Meter). Die Arberkirchweih in ihrer heutigen Form wird seit 57 Jahren gefeiert. Ihre Tradition reicht deutlich länger zurück. Bereits im Jahr 1806 wurde auf dem Gipfelplateau des Großen Arber eine Kapelle erreichtet. Mehrfach musste die Kapelle dann renoviert oder gar neu gebaut werden, weil das Gebäude durch Stürme und strenge Winter immer wieder zerstört worden war.

Rasenmäherrennen in Aldersbach

Ungewöhnlicher Motorsport im Landkreis Passau: Auf dem Gelände der Firma Köppl Metall in Aldersbach fahren am Samstag High-Speed-Rasentrecker spannende Rennen aus. Es handelt sich um einen Lauf zur Deutschen Meisterschaft. Am Start sind zahlreiche Teams, die mit bis zu 60 PS starken Rasenmäherbulldogs über die staubige Piste heizen. Ungewöhnlicher Motorsport im Landkreis Passau: Auf dem Gelände der Firma Köppl Metall in Aldersbach fahren am Samstag High-Speed-Rasentrecker spannende Rennen aus. Es handelt sich um einen Lauf zur Deutschen Meisterschaft. Start der Rennen ist um 12 Uhr, die Siegerehrung ist um 18 Uhr geplant. Infos unter www.bavarianracecup.de.