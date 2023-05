Der verregnete Frühling lässt Freibäder in Mittelfranken zittern

Es sind die kalten Nächte, die Matthias Bach vom städtischen Eigenbetrieb NürnbergBad in diesem Bibber-Frühjahr Sorgen machen. "Das Wasser in den Freibadbecken bleibt nicht dauerhaft warm, obwohl die Sonne tagsüber schon viel Kraft hat", sagt Bach. Die Stadt Nürnberg verzichtet in ihren Freibädern bewusst auf Beheizung durch fossile Energieträger. Im Westbad gibt es ausreichend Solarthermie-Anlagen. Die sorgen für warmes Wasser in den Becken und den Duschen. Deshalb kann es sicher am 15. Mai eröffnet werden.

Nürnberg: Stadionbad und Naturgartenbad bleiben noch zu

Im Stadionbad ist die Solar-Technik noch nicht so weit ausgebaut. Ein Öffnungstermin steht noch nicht fest. "Da müssen wir warten, wie sich das Wetter entwickelt", sagt Bach. Ähnliches gilt für das kultige Naturgartenbad. "Hier öffnen wir je nach Witterung abwechselnd mit dem Nordost-Bad", sagt Bach. Heißt: Ist es warm, öffnet das Freibad. Bei tieferen Temperaturen kann man im Hallenbad schwimmen.

Erlangen: Ausfälle beim Personal

In Erlangen ist das Röthelheimbad seit dem 1. Mai geöffnet, im Freibad West ist Schwimmen ab dem 13. Mai möglich – am Eröffnungstag übrigens bei freiem Eintritt. "Wir heizen unsere Bäder mit Solarenergie und Fernwärme auf", sagt Bäder-Bereichsleiter Matthias Batz. 22 bis 23 Grad Celsius hat das Wasser. Auch hier gilt: Wenn die Nächte wärmer werden, sinkt der Energiebedarf. Das kostet, doch die Eintrittspreise bleiben nach einer Erhöhung im vergangenen Jahr heuer stabil.

In den Erlanger Bäder fehlt Personal. "Seit Corona haben wir nur noch die Hälfte der Rufkräfte, die für Sicherheit sorgen", sagt Batz. Das sind vor allem Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer, die geringfügig beschäftigt werden. Und auch bei den Saisonkräften gebe es Ausfälle. Das hat zur Folge, dass die Hannah-Stockbauer-Halle im Röthelheimbad nur noch an zwei Tagen für wenige Stunden für die Allgemeinheit geöffnet ist. Ansonsten wird sie für Schul- und Vereinsschwimmen genutzt. "Unsere Gäste werden das aber verschmerzen, denn wir haben ja ein tolles Freibad, in dem man gut schwimmen kann", meint Batz.

Hersbruck: Preis-Erhöhung im Strudelbad

Eine feste Größe im Nürnberger Umland ist das "Strudelbad" in Hersbruck. Ab 18. Mai sind die beiden Becken – das für Nichtschwimmer ist auf 26 Grad Celsius aufgewärmt – geöffnet. Die Personalnot der vergangenen Jahre haben die Hersbrucker inzwischen überwunden. "Wir schaffen es heuer mit eigenen Leuten ganz ohne externe Dienstleister", sagt Kai Hoffmann, Geschäftsführer der Fackelmann-Therme, die auch das "Strudelbad" betreibt. Wegen der gestiegenen Kosten wurden die Eintrittspreise für diese Saison erhöht. Die Tageskarte für Erwachsene kostet nun sechs statt bisher vier Euro, der Preis für eine Kinderkarte stieg von 2,50 auf 3,50 Euro.

Treuchtlingen: Sanierung soll Bademeister einsparen

Da das Sportfreibad momentan saniert wird, steht den Badegästen in diesem Sommer nur das Außenbecken der Altmühltherme zur Verfügung. Über den Winter hat die Therme ihre Eintrittspreise angepasst, eine Tageskarte im Familien – und Aktivbad kostet für Erwachsene nun 7,10 Euro, für Kinder und Jugendliche liegt der Preis bei fünf Euro. Auch in der Therme ist man immer auf der Suche nach Bademeister und Bademeisterinnen. Durch die Sanierung im Freizeitbad erhofft man sich jedoch, Personal einsparen zu können.

Weißenburg startet Mitte Mai in die Saison

Am 15. Mai soll es dann auch im Limesbad in Weißenburg endlich losgehen. Da die Becken mit Solarenergie geheizt werden und damit abhängig von der Sonne sind, bietet das Freibad keine Schwimmkurse an, erklärt Thomas Nickisch, Betriebsleiter der Bäder bei den Stadtwerken Weißenburg. Im Schwimmerbecken können Besucher mit knapp18 Grad Celsius rechnen, im Entspannungsbecken sind es sogar 24 Grad. Nach elf Jahren stabilen Eintrittspreisen wurden auch im Limesbad in diesem Jahr die Eintrittspreise erhöht, Erwachsene zahlen für die Tageskarte fünf Euro und Jugendliche 3,50 Euro.

Stabile Preise im Waldbad am Limes in Gunzenhausen

Im Waldbad am Limes in Gunzenhausen startete die Freibadsaison am gestrigen Samstag, 13. Mai. Personalprobleme gebe es dort derzeit nicht. "Wir haben aktuell genügend Bademeister und Bademeisterinnen", sagt Martin Renk von den Stadtwerken Gunzenhausen, die neben dem Freibad auch das Hallenbad sowie das Saunadorf betreiben. Insgesamt 30 Mitarbeitende sind bei den Stadtwerken in verschiedenen Bereichen des Bäderbetriebs beschäftigt. Es sei zwar immer schwieriger Personal zu finden, allerdings könnten die Stadtwerke den Bademeisterinnen und Bademeistern einen ganzjährigen Arbeitsplatz bieten, so Renk. Denn sie sind im Winter unter anderem im Hallenbad sowie im Saunadorf und im Sommer im Freibad beschäftigt. Die Schwimmkurse laufen wie geplant und die Eintrittspreise bleiben gleich.

Ansbach: Dauerkartenbesitzer lassen sich nicht abschrecken

In Ansbach hat das Aquella bereits seit Anfang Mai geöffnet. Echte Badefans lassen sich auch von dem Wetter momentan nicht abschrecken. "Die Dauerkartenbesitzer stehen schon in der Früh um sieben Uhr vor der Tür", erzählt Markus Schönecker, der stellvertretende Betriebsleiter. Im Freizeitbad hat man Glück mit dem Personal, "es wird zwar immer schwieriger, auch mit den Saisonkräften, aber es hat auch dieses Jahr wieder geklappt", so Schönecker. Die Eintrittspreise wurden dieses Jahr leicht angepasst. Erwachsene zahlen für den Einritt jetzt beispielsweise 4,00 Euro statt wie im letzten Jahr noch 3,40 Euro.

Bad Windsheim: Kalte Temperaturen verschieben Start in die Saison

Das schlechte Mai-Wetter macht sich auch in Bad Windsheim bemerkbar. Im Dr. Hans Schmotzer Freibad hat man den Start in die Saison sogar um zwei Wochen nach hinten verschoben. "Normalerweise sind wir immer schon am 1. Mai gestartet", erklärt der Leiter der Startwerke Bad Windsheim, Thomas Hartlehner. Wegen der hohen Energiekosten habe man den Start lieber nach hinten verschoben. "Wir starten am 13. Mai mit 20 bis 21 Grad. Das ist die Mindesttemperatur, die wir anstreben. Im Sommer wird es dann entsprechend mehr", sagt Hartlehner. Dank einer Kooperation mit der Frankentherme habe man zwar genügend Bademeister für den laufenden Betrieb, "wir würden aber gerne auch Schwimmkurse anbieten, aber wir haben keinen gefunden, der Zeit hat, das zu übernehmen", so der Leiter der Stadtwerke.

Neustadt an der Aisch bisher zufrieden mit Saisonstart

Im Neustädter Waldbad zeigt man sich zufrieden mit dem Saisonstart. "Die Stammgäste, die hart im Nehmen sind, kommen schon", meint Carina Lindener, Mitarbeiterin im Waldbad. Klar könne es noch wärmer sein, meint sie, aber am Eröffnungstag, dem 1. Mai, habe das Freibad einen recht guten Ansturm erlebt. "Es sind auch einige bei 13 Grad ins Wasser". Eine Preiserhöhung steht dieses Jahr noch nicht an, vermutlich werde das aber im nächsten Jahr passieren. Durch die gute Unterstützung der DLRG können im Waldbad im August auch Schwimmkurse angeboten werden.