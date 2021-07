Der Verkaufsautomat als Alternative im ländlichen Raum

Auf dem Bienenhof Keil in Hüttenheim im Landkreis Kitzingen stehen seit gut einem Jahr zwei Verkaufsautomaten. Einer davon enthält vorwiegend die selbst erzeugten Honigsorten aber auch solche Bienenprodukte, die Familie Keil zukauft und sonst auf Märkten anbietet. Der zweite Automat ist stärker gekühlt und bietet Wurst, verschiedene Käsesorten aus dem Nachbarort, Eier und sogar ein Weinsortiment. Produkte von rund einem Dutzend Partnerbetrieben ergeben zusammen ein stattliches Sortiment. Die Imkermeister Sabine und Roland Keil haben die Anschaffung der Automaten nicht bereut.

Verkaufsautomaten statt Hofladen

Der große Vorteil des Automaten besteht darin, dass man nicht ständig hinterm Tresen stehen muss, um auf Kundschaft zu warten, sagt Sabine Keil. Das würde sich im ländlichen Raum einfach nicht rentieren. Der kleine Verkaufsraum mit den Automaten ist rund um die Uhr geöffnet. Die Kunden können kommen, wann sie wollen, und sich selbst bedienen. Die Erfahrung von Familie Keil hat gezeigt, dass unter der Woche vor allem Einheimische das Angebot nutzen, um schnell noch was zu holen, was gerade fehlt. Am Wochenende machen zum Beispiel Fahrrad-Touristen Halt und nutzen den hauseigenen Brotzeitplatz für eine Pause.

Großes Interesse an Anschaffung von Automaten

Dass immer mehr landwirtschaftliche Selbstvermarkter großes Interesse an der Anschaffung von Verkaufsautomaten haben, zeigt ein Online-Vortrag des Landkreises Kitzingen. Über 40 Interessenten wollten Näheres über Chancen und Risiken einer solchen Investition erfahren. Gerade während der Pandemie hat sich gezeigt, dass Automaten eine gute Möglichkeit sind, Produkte kontaktlos zu verkaufen. Deshalb könne ein Automat durchaus eine Alternative zum Hofladen sein, heißt es von Seiten des Regionalmanagements des Landkreises Kitzingen.

Automaten werden vom Staat gefördert

Über die große Nachfrage beim Online-Vortrag hat sich Claudia Taeger vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nicht gewundert. Schließlich würde die Anschaffung solcher Geräte unter bestimmten Voraussetzungen finanziell unterstützt. Das Corona-Jahr hatte viele nach neuen Absatzwegen Ausschau halten lassen, die Bauernmärkte fielen lange ganz aus oder waren nur eingeschränkt möglich. Doch nur ein kleiner Teil der Interessenten hat sich dann wirklich für einen Automaten entschieden. Zwar könne ein Verkaufsautomat für landwirtschaftliche Selbstvermarkter bis zu 25 Prozent gefördert werden. Doch es bleibe immer noch viel Geld, wenn man bedenkt, dass ein Automat je nach Größe und Ausstattung zwischen 10.000 und 20.000 Euro kostet.

Auf öffentliche Fördergelder haben Sabine und Roland Keil verzichtet. Das hätte sie mindestens fünf Jahre an das Projekt gebunden. Da wollten sie lieber die Freiheit haben, die Maschinen wieder zu verkaufen, falls sie sich als Flopp entpuppen würden. Aber das sei zum Glück nicht eingetreten, sagen sie.

Verkaufsautomaten bedeuten viel Arbeit

Ein Automat nimmt seinem Besitzer nicht die ganze Arbeit ab. Sie wird nur flexibler. Man bestimmt selbst den Zeitpunkt, wann man seine Verkaufsregale wieder nachfüllt oder die Abrechnung macht. Und natürlich muss die Technik reibungslos funktionieren. Deshalb warnt Sophia Goßner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft vor allzu hohen Erwartungen.

Goßner ist Expertin für Agrarökonomie, Direktvermarktung und Bauernhofgastronomie. Sie weiß, dass Automaten keine modernen Heinzelmännchen sind, sondern viel Arbeit bedeuten und täglich befüllt werden müssen. Den zeitlichen Aufwand schätzt sie auf etwa eine Stunde am Tag für Befüllung, Geldentnahme, Reinigung und Büroarbeiten wie Abrechnung. Außerdem sei auch rechtlich einiges zu beachten. So müssten Hygienegesetze, Markengesetze und Jugendschutzgesetzt eingehalten werden – nur dem Ladenschlussgesetz unterliegen die Automaten nicht und können täglich 24 Stunden pro Tag geöffnet sein.

Gewinn für Betreiber und Ortschaft

Und so finden die Automaten zwar immer mehr Interesse bei landwirtschaftlichen Selbstvermarktern. Sie werden aber den Bauernmarkt oder den Hofladen nicht so schnell verdrängen können. Milchtankstellen oder Eierautomaten sind im Kommen aber noch längst nicht die Regel. Ein positives Fazit zog Regionalmanagerin Simone Göbel dennoch nach der Online-Veranstaltung des Landkreises Kitzingen: "Ein gut geführter Automat kann ein Gewinn für den Betreiber, aber auch für den ganzen Ort sein".