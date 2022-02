Der vergessene Impressionist: Neue Ausstellung im Kulturspeicher

Liebermann, Corinth, Slevogt: Das sind die Namen, die man mit dem deutschen Impressionismus in Verbindung bringt. Doch es gibt noch mehr deutsche Maler, die in diesem künstlerischen Zeitalter zu verorten sind. Die Werke eines solchen Künstlers können Besucher jetzt im Kulturspeicher Würzburg bewundern. Die Ausstellung "Landschaften im Licht" zeigt die Werke des fränkischen Impressionisten Ludwig von Gleichen-Rußwurm.

Einer der ersten deutschen Impressionisten

Ludwig von Gleichen-Rußwurm, der einzige Enkel Friedrich Schillers und Herr von Schloss Greifenstein in Unterfranken war seiner Zeit einer der ersten deutschen Impressionisten. "Besonders ist, dass er sich schon sehr frühzeitig an der französischen Malerei orientiert hat. Zunächst an der realistischen Freilichtmalerei und schon ab Ende der 1880er Jahre, und damit war er wirklich in Deutschland einer der ersten, am französischen Impressionismus", so Kuratorin Dr. Henrike Holsing. So hat er schon vergleichsweise früh damit begonnen, klassisch impressionistische Landschaftsbilder zu malen. Als Motiv suchte er sich oftmals die Gegend bei Hammelburg aus.

Ausstellung zeigt die Entwicklung des Künstlers

Vom realistischen – hin zum impressionistischen Landschaftsmaler. Diese Entwicklung zeigt das Museum im Kulturspeicher anhand der über 100 ausgestellten Werke von Gleichen-Rußwurm. Dabei konnte das Museum einige der Malereien aus seinem Bestand ausstellen. Andere Werke des Künstlers befinden sich eigentlich in der Klassik Stiftung Weimar. Für die Ausstellung haben sich beide Institutionen zusammengetan, um erstmals mit einer umfassenden Werkschau die Bedeutung des fränkischen Impressionisten zu verdeutlichen.

Malereien und Zeichnungen

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht unter anderem ein Werk, das aus Privatbesitz stammt: "Die große Bleiche" – ein eindrucksvolles, und vor allem farbenprächtiges Gemälde. "Eine sehr starke Momentaufnahme, so wie es typisch ist für den Impressionismus", beschreibt Kuratorin Holsing Gleichen-Rußwurms Werk. Weniger typisch für den Impressionismus ist die Tatsache, dass der Künstler seine Malereien oftmals vorzeichnete. Auch solche Gegenüberstellungen von Vorzeichnung und vollendetem Gemälde zeigt das Museum im Kulturspeicher: "Daran können wir nachvollziehen, wie der Künstler gearbeitet hat."

Warum ist der Künstler weitestgehend unbekannt?

Die Bedeutung des impressionistischen Malers ist in Vergessenheit geraten, obwohl Gleichen-Rußwurm dazu beigetragen hat, dass der französische Impressionismus auch in Deutschland seine Anhänger fand. Dass er trotz allem in Vergessenheit geraten ist, hat laut Holsing zwei Gründe: Zum einen war der Maler als gut betuchter Aristokrat nicht auf den Verkauf seiner Werke angewiesen. Als Folge gerieten seine Malereien kaum in Umlauf. "Zum anderen ist Gleichen-Rußwurm 1901 verstorben, zu einem Zeitpunkt, als sich der Impressionismus in Deutschland überhaupt erst durchsetzte", erklärt Holsing. Während bekannte deutsche Vertreter des Impressionismus noch Jahrzehnte Schaffenszeit vor sich hatten, gerieten seine Werke in Vergessenheit.

Jubiläums-Ausstellung im Kulturspeicher

"Die Hebung eines Schatzes“, so bezeichnet Direktorin Luisa Heese die neue Ausstellung im Museum im Kulturspeicher. Der Zeitpunkt dafür ist perfekt: Am 22.2.2022 feiert das Museum seinen 20. Geburtstag. "Es ist wirklich die beste Ausstellung, um ein Jubiläumsjahr zu starten", so Heese. Der Geburtstag soll aber über das ganze Jahr gefeiert werden: So soll an jedem 20. eines Monats eine Veranstaltung stattfinden.

Die Ausstellung „Landschaften im Licht“ ist vom 5. Februar bis zum 15. Mai 2022 zu sehen. Am Freitag, 4. Februar, um 15 Uhr, wurde sie im Rahmen eines Soft-Openings eröffnet.