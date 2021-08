Der ungelöste Mord am Nachtclub-König von Weiden

Zwar geht es bei Klankermeiers Sex-Revuen längst nicht so sündig zu, wie man es sich bis heute gerne an den Stammtischen in der Oberpfalz erzählt: aber damals in Weiden sorgen die Live-Shows, bei denen die Damen mit Dildos hantieren und mit Pudeln schmusen, für helle Aufregung.

Kampagne gegen den Strip-Club

Es formiert sich Widerstand. In der ersten Reihe der aufgebrachten Bürger steht damals Franz Hammer. Der CSU-Kommunalpolitiker organisiert mit Gesinnungsgenossen eine Kampagne gegen den vermeintlichen Sündenpfuhl in der Fortuna-Bar.

"Wir waren als Katholiken natürlich empört. Ich hab‘ mich damals erkundigt und die haben bei der Stadt gesagt: Wir können das nur verbieten, wenn so und so viele Unterschriften geleistet werden." Franz Hammer

Also werden vor Weidens Kirchen Unterschriften gesammelt: An nur einem Wochenende unterschreiben 4.000 Weidener gegen den Nachtclubkönig. Tatsächlich verliert dieser für eine Zeit seine Konzession.

Peinliche Enthüllungen: Klankermeier rächt sich

Aber Nachtclubkönig Klankermeier rächt sich. Schließlich kann er mit seinem Quittungsblock beweisen, dass ausgerechnet Moralapostel Hammer und auch andere Weidener Lokalpolitiker in der angeblich so sündigen Fortuna-Bar verkehrt sind.

Und Klankermeier sucht sich eine ganz besondere Bühne, um den Eklat öffentlich zu machen. Franz Hammer erzählt:

"Am nächsten Sonntag ist der Klankermeier während dem Gottesdienst in die Kirch‘ ei‘ - mit zwei Frauen - und hat laut g’red’t: Da hockt er! Schaut’s hi! Der scheinheilige Hund, der bei mir einen Haufen Geld gelassen hat. Und jetzt macht er so ein G’schieß!" Franz Hammer

Heute kann Franz Hammer über den Vorfall lachen. Damals ist er bis auf die Knochen blamiert und seine stadtbekannte Feindschaft mit dem Nachtclubkönig wird ihm später noch Probleme einbringen.