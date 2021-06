Der ungeliebte E-Perso im Wettlauf mit Online-Großkonzernen

Man muss manchmal recht lange suchen, im Packen gleichgroßer Plastikkarten, die heute jeder in seinem Geldbeutel hat. Eine davon ist "der neue Personalausweis", wie das Ausweisdokument offiziell heißt. Neu war bei der Einführung im November 2010 nicht nur das standardisierte Scheckkartenformat, sondern auch der eingebaute RFID-Chip – ein kleiner Speicher mit persönlichen Daten, die kontaktlos ausgelesen werden können – eine E-Perso-Funktion also.

Kaum jemand nutzt die E-Perso-Funktion

Bis heute haben gerade einmal sechs Prozent der Bundesbürger die Online-Ausweisfunktion aber jemals benutzt. Eigentlich sollte sie dazu dienen, sich bei Versandhändlern, Serviceanbietern oder bei Webportalen von Behörden fälschungssicher auszuweisen. Aber: Viele Wirtschaftsunternehmen haben eigene Identifizierungsverfahren entwickelt, weil ihnen das E-Perso-Verfahren zu kompliziert ist.

Wer im Internet unterwegs ist, muss sich ständig ausweisen: Etwa bei Bankgeschäften, in Portalen mit Registrierung, beim Abrufen von E-Mails, bei Onlinehändlern oder Cloud-Diensten. Firmen und Gerätehersteller nutzen heute viele unterschiedliche, eigene Identifikationsverfahren. Vom einfachen Passwort, das man per E-Mail freischaltet über den Fingerabdrucksensor bis hin zum aufwendigen Pin-Tan-Verfahren bei der Bank. In der Regel gilt: je komplizierter, desto sicherer.

E-Perso: Zu kompliziert, zu unpraktisch

Die Identifikation mit dem E-Perso ist zwar sehr sicher, aber auch sehr unpraktisch. Bei der Stadtverwaltung Nürnberg beispielsweise können sich die Bürger damit online identifizieren.

Aber der verantwortliche Amtsleiter für Digitalisierung und Prozessorganisation, André Knabel, ist alles andere als glücklich mit dem Verfahren: "Es ist sicherlich noch nicht optimal, denn es ist ja so, dass man bislang einen Personalausweis mit aktivierter Onlinefunktion braucht, eine sechsstellige Pin, ein NFC-fähiges mobiles Endgerät oder ein Kartenlesegerät. Das ist einfach ein bisschen viel und ich denke, das kann man viel einfacher machen."

Viele alternative, private Identifikationsverfahren machen darum lieber Kompromisse bei der Sicherheit, sind dafür aber komfortabler.

Wirtschaftliches Interesse an Identifizierungs-Daten

Besonders Internetriesen wie Google, Apple, Amazon oder Facebook haben eigene Identifizierungsverfahren und entwickeln sie ständig weiter. Dabei gilt: Das Wertvollste im Internet sind die Daten der Menschen.

Das hat auch die Bundesregierung erkannt. Markus Richter, IT-Beauftragter des Bundes, in einem Regierungs-Podcast über die großen Digitalkonzerne: "Dort ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Man will die Daten nutzen für eigene Zwecke. Und wenn wir jetzt nicht schnell sind und etwas aufbauen, das frei von wirtschaftlichen Interessen ist, was von allen genutzt werden kann, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, dann laufen wir Gefahr, den Anschluss zu verpassen."

Konkret: Wenn die Bundesrepublik keine eigene Online-Identifizierung anbietet, dann tun das amerikanische oder chinesische Internetriesen. Dann wäre der Identitätsnachweis im Internet in privater Hand und die Firmen könnten die Daten nutzen, um Geld zu verdienen. Es bestünde die Gefahr, dass die Daten in die falschen Hände geraten.

Attraktiver? Personalausweis auf dem Handy

Nur wenn der E-Perso anwenderfreundlich ist, hat er auch eine Chance, sich durchzusetzen. Damit er attraktiver wird, hat die Bundesregierung vor einigen Jahren die "AusweisApp2" herausgebracht, die auf allen modernen Smartphones läuft. Man muss nur bei geöffneter App den Personalausweis ans Handy halten und beide koppeln sich. Aber auch das ist immer noch deutlich aufwendiger als viele andere Verfahren.

Darum soll es ab September den Personalausweis fürs Smartphone geben. Das bedeutet, man bräuchte die Plastikkarte nicht mehr, dann könnte der Ausweis komplett digital ins Handy wandern, so wie es heute schon mit der Bahncard möglich ist.

Pläne: Vom Handy-Perso zur digitalen Dokumentenmappe

Der Handy-Personalausweis soll laut dem IT-Beauftragten Richter nur ein erster Schritt sein. Ziel ist die virtuelle Dokumentenmappe für jeden Bürger. Er nennt es "Ökosystem der elektronischen Identitäten".

Das soll eine App sein, in der man alle persönlichen Dokumente in elektronischer Form ablegen kann, etwa Zeugnisse oder den Führerschein. Um ein gewünschtes Dokument in beglaubigter, digitaler Form vorzulegen, kann man es dann virtuell aus der Mappe nehmen und anderen zugänglich machen. Als Mittel zur sicheren Verschlüsselung der Daten dient wiederum der Online-Personalausweis.

Noch Überzeugungsarbeit nötig

Das "Identitätenthema" sei das wichtigste Digitalisierungsvorhaben der Bundesregierung, es sei die Grundvoraussetzung, damit man verschiedene digitale Lösungen nutzen kann, so Richter. Die Regierung hofft, dass es ihr gelingt, die Bürger zu überzeugen, dass sie ein sicheres und praktisches Instrument für ihre Onlinegeschäfte haben, das frei von wirtschaftlichen Interessen Dritter ist. Zudem müsste man die Furcht vieler Bürger, sie könnten mit Hilfe des E-Persos vom Staat überwacht werden, zerstreuen.