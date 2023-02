Der Krieg und Bayerns Landwirtschaft

Stephan Bissinger baut auf 80 Hektar unter anderem Weizen an. Einen Teil seiner Ernte im vergangenen Jahr hatte er bereits verkauft, bevor der Krieg gegen die Ukraine losging. Den Rest lagert er noch ein. Der Preis beim Verkauf lag bei 20 Euro pro Doppelzentner. Doch dann stieg er im Frühsommer kurzfristig auf über 40 Euro.

In der Vergangenheit habe es natürlich auch Hochpreisphasen und Tiefpreisphasen gegeben, sagt er. Doch dabei sei es um zwei, drei Euro gegangen und nicht um das Doppelte, um 20 Euro und mehr. "Solche Sprünge hatte ich noch nie", sagt der Landwirt aus dem schwäbischen Landkreis Günzburg.

Russland verwendet Getreideexporte als Waffe

Der Grund: Russland blockiert Getreideexporte aus der Ukraine auf den Weltmarkt. Monatelang hält Putin das Getreide fest. Die Welt bangt um ihre Vorräte. Denn die Ukraine ist einer der größten Weizenexporteure weltweit. Droht eine Ernährungskrise? Im August ändert sich die Lage. Der Getreidefrachter Razoni läuft aus dem ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa aus. Es ist das vorläufige Ende eines Nervenkriegs. Doch weil Schiffsexporte wieder möglich sind, beginnt ein wildes Preis-Ping-Pong.

Zunächst fällt der Weltmarkt-Preis für Weizen rasant. Als die Meldungen über den Ticker laufen, dass wieder ein Frachter die Ukraine verlassen konnte, sei der Preis zurückgegangen, erinnert sich Landwirt Stephan Bissinger. "Doch als Meldungen kamen, dass diese Schiffe beschossen und nicht fahren können wegen der Seeminen, hat der Preis wieder angezogen."

Hohe Kosten beuteln bayerische Landwirte

Grundsätzlich freuen sich die Landwirte über gestiegene Erzeugerpreise. Aber auch die Kosten schossen durch den Ukraine-Krieg nach oben. Für seine Rote Bete hatte Stephan Bissinger mit einer Konservenfabrik schon lange vor der Ernte einen langfristigen Kontrakt geschlossen. Der vereinbarte Preis sei Betriebsgeheimnis, sagt der Landwirt. Auf jeden Fall sei der Preis zu niedrig, räumt er ein. Denn der Vertrag sei kurz vor Kriegsbeginn zustande gekommen, und dementsprechend seien die kriegsbedingten hohen Kosten nicht eingepreist. "Da haben uns dann die Kosten für Dünger und Diesel eingeholt", sagt Bissinger.

Allein der Preis für Stickstoffdünger stieg von 25 auf zwischenzeitlich 100 Euro pro 100 Kilogramm. Denn für dessen Herstellung braucht es Gas. Und da hat Russland den Riegel vorgeschoben. Gas wird in der Folge richtig teuer. Das spürt die Landwirtschaft ganz direkt.

Mehr heimische Sonnenblumen

Aber es gibt auch die Kehrseite der Medaille: In Deutschland wurden so viele Sonnenblumen angebaut wie noch nie. In Bayern hat sich die Fläche nahezu verdoppelt. Die Ölmühle Kramerbräu in Pfaffenhofen an der Ilm verarbeitet normalerweise Sonnenblumenkerne aus Südosteuropa, zum Teil auch aus der Ukraine. Letztes Jahr konnte Thomas Siegl von der Ölmühle in Pfaffenhofen etwa die Hälfte der Rohware bei heimischen Bauern kaufen. Der Anbauzeitpunkt von Sonnenblumen liege in der zweiten Aprilhälfte, sagt er. Das heißt, ab Beginn des Ukraine-Konflikts habe sich ein Engpass an Sonnenblumen abgezeichnet. "Viele Landwirte konnten sich noch mit Saatgut ausstatten und die Felder bestellen", erklärt Thomas Siegl.