Der Traum vom Theaterhaus: Premiere im Gerolzhöfer Stadttheater

Stilechtes Ambiente

Zentrum der neuen Spielstätte ist ein Theatersaal im 50er-Jahre-Stil, der Platz für 120 Zuschauer bietet. Im ersten Stock findet sich eine Galerie mit großem Empfangsbereich, der in den Pausen und nach den Vorstellungen zum Austausch einlädt. Maske und Requisite sind im zweiten Stock untergebracht. Das Ambiente spiele im Theater eine besondere Rolle, so Silvia Kirchhof. Auch deshalb finde sich in den Räumen kaum neues Mobiliar. Viele Einrichtungsstücke hätte der Theaterverein bereits über Jahre angesammelt, berichtet Kirchhof. Jeder Gegenstand könne seine eigene Geschichte erzählen.

Kulturprogramm für alle Generationen

Mit der festen Spielstätte in Gerolzhofen wollen Kirchhof und Hofmann in der Kleinstadt einen festen Rahmen für Kultur ermöglichen. Auch und vor allem im ländlichen Raum sei es wichtig, dass Menschen Zugang zu Kulturangeboten hätten, so Achim Hofmann. Gerade zu Zeiten von Corona und Online-Angeboten gehe es darum, wieder echte Begegnungen zu ermöglichen. Dabei kommen im Theater sowohl auf der Bühne als auch im Publikum alle Generationen und Gesellschaftsschichten zusammen.

Diese Vielfalt soll sich auch im Programm des Freien Theaters wiederfinden: Neben weiteren Theaterproduktionen sind auch Kleinkunst-Abende, Gastkünstlerauftritte und vielleicht sogar Poetry Slams geplant. Besonders am Herzen lege dem Verein das Kindertheater, so Kirchhof, um auch junge Menschen für das Theater zu begeistern. Der Verein kooperiert dafür bereits mit Grundschulen. In der Weihnachtszeit soll das Kinderstück "Frau Holle" zur Aufführung kommen.